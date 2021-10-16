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Дочь Веры Брежневой показала бывшего мужа певицы Михаила Кипермана

  /   Обновлено: 16 октября 2021 14:34
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой показала бывшего мужа певицы Михаила Кипермана
instagram.com  /  @ververa

Москва, 16 октября. Дочь бывшей солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой Сара опубликовала снимок своего отца, украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Девочка показала редкий кадр с предпринимателем в честь дня его рождения.

Фото бывшего супруга певицы появилось в Instagram Stories ее младшей дочери. На фото 11-летняя девочка позирует рядом с Киперманом во время селфи.

«Люблю тебя сильно, с днем рождения, мой дорогой папа», — подписала кадр дочь Брежневой на английском языке.

Prt Scr instagram.com / @sswlvix

В следующей Stories девочка показала еще две фотографии отца в коллаже. На одном из снимков бывший муж исполнительницы хита «Любовь спасет мир» сидит в самолете, а на втором позирует с улыбкой на фоне гор. Дочь бизнесмена поставила под фото три эмодзи в виде красных сердец.

Prt Scr instagram.com / @sswlvix

Вера Брежнева вышла замуж за Михаила Кипермана в 2006 году. Дочь бывших супругов появилась на свет примерно через три года после их свадьбы. Певица развелась с бизнесменом в 2012 году, и причины их расставания до сих пор официально не названы. Однако артистке и предпринимателю, похоже, удалось сохранить хорошие отношения.

Сейчас экс-солистка «ВИА Гры» замужем за продюсером Константином Меладзе, совместных детей у пары нет. При этом Брежнева признавалась, что хотела бы снова познать радости материнства.

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брежнева виа гра киперман
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