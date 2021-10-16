Дочь Веры Брежневой показала бывшего мужа певицы Михаила Кипермана

Москва, 16 октября. Дочь бывшей солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой Сара опубликовала снимок своего отца, украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Девочка показала редкий кадр с предпринимателем в честь дня его рождения.

Фото бывшего супруга певицы появилось в Instagram Stories ее младшей дочери. На фото 11-летняя девочка позирует рядом с Киперманом во время селфи.

«Люблю тебя сильно, с днем рождения, мой дорогой папа», — подписала кадр дочь Брежневой на английском языке.

Prt Scr instagram.com / @sswlvix

В следующей Stories девочка показала еще две фотографии отца в коллаже. На одном из снимков бывший муж исполнительницы хита «Любовь спасет мир» сидит в самолете, а на втором позирует с улыбкой на фоне гор. Дочь бизнесмена поставила под фото три эмодзи в виде красных сердец.

Prt Scr instagram.com / @sswlvix

Вера Брежнева вышла замуж за Михаила Кипермана в 2006 году. Дочь бывших супругов появилась на свет примерно через три года после их свадьбы. Певица развелась с бизнесменом в 2012 году, и причины их расставания до сих пор официально не названы. Однако артистке и предпринимателю, похоже, удалось сохранить хорошие отношения.

Сейчас экс-солистка «ВИА Гры» замужем за продюсером Константином Меладзе, совместных детей у пары нет. При этом Брежнева признавалась, что хотела бы снова познать радости материнства.