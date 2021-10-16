Петербуржцы простились с Зинаидой Корневой в храме святителя Николая Чудотворца

Посетить церемонию прощания могли все желающие. Проводить в последний путь «бабушку мира» пришли родные, близкие и просто благодарные ей люди.

Зинаида Корнева всегда была невероятно энергичным человеком, вела свой блог на YouTube, а когда над миром нависла угроза, вызванная опасной инфекцией, она просто не смогла остаться в стороне. Тогда 97-летняя женщина, ветеран ВОВ, прошедшая весь ужас сражений от Сталинграда до Берлина, встала на борьбу и с этим новым врагом.

«Баба Зина» организовала сбор средств для семей умерших от коронавируса медиков. Вдохновил пенсионерку поступок 100-летнего британца Тома Мура, который смог собрать для медиков более 30 миллионов фунтов стерлингов.

«Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм, а сейчас — вместе боремся с этим вирусом», — написала ему Зинаида Антоновна.

В итоге ветерану удалось собрать 4,5 миллиона рублей для примерно 150 семей медиков из разных регионов страны. За свой поступок она была удостоена награды «За благодеяние» от президента РФ.

Пенсионерке оставалось меньше года до 100-летнего юбилея. «Бабушка мира», по словам близких, тихо ушла из жизни. Близкие Зинаиды Корневой намерены продолжать ее благородное дело.