Подготовка автомобиля к зиме — руководство от эксперта

Поездки в мороз ― настоящее испытание не только для автовладельца, но и для автомобиля. Минусовые температуры серьезно влияют на работу всех систем авто. Чтобы машина с утра легко заводилась на морозе и всю зиму служила без нареканий, к зимнему сезону ее нужно подготовить заблаговременно.

Как правильно это сделать, какие этапы включает подготовка автомобиля к зиме и каковы нюансы безопасной зимней эксплуатации, журналисту ФАН рассказал технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов.

Особенности зимней эксплуатации авто

Зимой машина требует аккуратного и бережного отношения. На морозе элементы кузова становятся хрупкими: не только пластиковые, но и металлические. Чтобы ничего не повредить, не стоит резко закрывать двери или насильно опускать стекла. Действия автовладельца должны быть плавными и осторожными.

Масло в узлах становится более густым, а потому не может обеспечивать необходимой смазки с первых секунд работы двигателя. Поэтому перед каждой поездкой требуется прогрев всех узлов. Сначала — на холостом ходу в течение 3-4 минут, а затем ― в движении.

«После прогрева двигателя нужно аккуратно трогаться, — советует технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов. — Примерно километр-полтора двигаться с небольшой скоростью. Важно ехать без ускорений и торможений, в идеале — по прямой дороге без поворотов и уклонов, то есть с как можно меньшим количеством переходных режимов. В этом случае двигатель прогреется до рабочей температуры значительно быстрее, чем на холостом ходу на стоянке».

Во время плавного и медленного прямолинейного движения прогревается масло не только в двигателе, но и в коробке передач, рейке, разогреваются редукторы и амортизаторы. Благодаря этому системы авто включаются в нормальную работу.

Но без предварительной подготовки транспортного средства рассчитывать на комфортную эксплуатацию не стоит: любой из непроверенных заранее узлов может подвести.

Федеральное агентство новостей /

Как подготовить машину к зиме — обзор ФАН

Как подготовить машину к зиме

Осенью — при снижении температуры воздуха до 5-7 градусов тепла — нужно поменять летнюю резину на зимнюю. Такие шины обеспечивают безопасность движения в мороз и позволяют легко преодолевать снег и снежно-грязевую кашу на дорогах. Также заранее нужно позаботиться и о других системах авто.

Аккумулятор

С неисправной батареей не получится завести машину и эксплуатировать в привычном режиме. Поэтому перед холодами ее нужно проверить: уточнить уровень электролита и добавить его при необходимости, а также зарядить с помощью специального зарядного устройства.

«Проверьте АКБ на предмет загрязнений и убедитесь, что клеммы не окислены, ― рекомендует Алексей Рузанов. — Ток из-за грязи плохо пускается, а саморазрядный процесс усиливается. Если клеммы окислены, они создают большее сопротивление: АКБ не может полноценно заряжаться».

Моторное масло

Большинство современных моторных масел всесезонные, однако это не значит, что все они могут использоваться при низких температурах. Зимы в регионах России разные: в Крыму даже в крещенские морозы температура может и не опуститься ниже 5 градусов мороза, а в Сибири будут все 40 градусов ниже ноля. Поэтому выбирать масло следует с учетом климатических особенностей региона и ориентируясь на цифры на упаковке.

В маркировке 0W30 или 10W50 первая цифра обозначает, насколько жидким остается масло на морозе, а значит, насколько легким с ним будет пуск двигателя. В холодных регионах России зимой нужно использовать моторное масло с индексом 0W-5W, в теплых ― с индексом 10W.

Зажигание и топливная система

Подготовка автомобиля к зимней эксплуатации должна включать обязательное обслуживание систем зажигания и подачи топлива. Проверить их работоспособность нужно в автосервисе и заменить детали, которые рекомендует обновить мастер.

«Зимой двигатель работает в более сложных условиях, чем летом, — продолжает Алексей Рузанов. ― И если в теплую погоду даже изношенная свеча зажигания может создавать искру, то при морозе она откажет. С топливной системой наоборот — летом забитая форсунка не распыляет топливо как положено. Но зимой она зальет даже новые свечи».

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С учетом типа двигателя

В подготовке автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами, а также с ГБО есть свои нюансы. Машины с газовыми установками должны пройти диагностику на предмет исправности газового оборудования и наличия в системе конденсата. А владельцам дизельных авто Алексей Рузанов рекомендует приобрести и возить с собой антигель ― специальную присадку, которая меняет характеристики топлива при низких температурах.

«При сильных морозах дизельное топливо может загустеть, и топливный насос не справится, — уточняет эксперт. ― Поэтому в бак нужно добавлять антигель».

Антифриз и тормозная жидкость

Накануне холодов необходимо проверить уровень и плотность антифриза. Если плотность ниже нормы, его нужно заменить. Проводить замену тормозной жидкости следует каждые два года, а делать это при подготовке к зиме — правильная традиция.

Дело в том, что тормозная жидкость имеет свойство впитывать влагу из атмосферы. А так как зимой влага может замерзать, работа тормозной системы ухудшается. Если обслуживание не проводилось несколько лет, в мороз тормоза могут отказать.

«Если вы не знаете, когда менялась тормозная жидкость, нужно приехать на СТО, ― советует Алексей Рузанов. — На большинстве станций техобслуживания есть прибор, который определяет уровень влаги в тормозной жидкости. Заодно и замену оперативно проведут».

Стеклоомывающая жидкость

До заморозков в бачок стеклоомывателя нужно залить «незамерзайку». Обычная вода или «летняя» стеклоомывающая жидкость просто замерзнет — очистить лобовое стекло не получится. Одновременно стоит проверить работоспособность форсунок: не забиты ли, как отрегулированы. И поменять щетки на зимние: такие отличает не только «спрятанный» в защитный кожух механизм, но и состав резины дворников. Она мягкая и не дубеет на морозе.

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Двери, багажник, замки

Если температура зимой нестабильна, днем происходит оттепель, а ночью заморозки, на утро двери авто могут примерзать к резиновым уплотнителям кузова. Влага во время оттепели может скапливаться и в замках дверей, из-за чего открыть их после морозной ночи не получится.

Чтобы не допустить таких сложностей, нужно до первых морозов нанести на уплотнители специальную силиконовую смазку, а потом в течение зимы повторить обработку 3-4 раза (с периодичностью примерно раз в месяц). Замки следует обработать «размораживателем»: специальную жидкость достаточно залить в замочную скважину один раз.

Все эти этапы подготовки автомобиля к зиме, конечно, можно упустить. Но в этом случае риск неприятных неожиданностей и «капризов» транспортного средства серьезно возрастает.