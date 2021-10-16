Google сообщил о новом всплеске активности иранских хакеров

Тегеран, 16 октября. Американская компания Google предупредила о возросшей активности хакеров, действующих в интересах различных правительств, особо отметив иранские группы киберпреступников, обвиняемых в атаках на британский университет в середине 2021-го.

Корпорация сообщила, что за этот год отправила пользователям около 50 тысяч предупреждений о попытках взлома с помощью фишинга и вирусных программ, что на 33% больше, чем в 2020-м.

Google has warned that it has seen a surge in activity by government-backed hackers and issued particular concern at an Iranian group that attacked a British university earlier this year https://t.co/uFbklhrVZm — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 15, 2021

Эту информацию фирма опубликовала вскоре после того, как объявил о создании программы кибербезопасности, которая поможет предотвратить атаки на сайты государственных учреждений и крупных компаний.

«Вопрос кибербезопасности стоит на первом месте каждой повестки дня высшего руководства, учитывая растущую популярность применения эксплойтов, программ-вымогателей и другого вредоносного ПО», — сказал генеральный директор Google Cloud Томас Куриан.

В своем заявлении Google отдельно указал на иранскую хакерскую группу APT35, которая известна под названиями Phosphorus, Charming Kitten и Ajax Security team и якобы действует под эгидой Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ранее на нее неоднократно возлагали ответственность за взлом израильских и американских сайтов, принадлежащих правительству, оборонному комплексу и морским транспортным компаниям, и ведение шпионажа в интересах Тегерана. С аналогичным предупреждением на этой неделе выступила и другая американская корпорация Microsoft, сообщив о концентрации усилий хакерских групп из Исламской Республики на указанных целях.

Группу APT35, в частности, обвиняли в попытках махинаций в ходе президентских выборов в США в 2020 году, когда они стремились нарушить процесс учета голосов, однако их деятельность была своевременно выявлена и пресечена. Также по сообщениям СМИ хакеры этой группы в середине 2021-го создали поддельный веб-сайт одного из подразделений Лондонского университета, исследующего ситуацию в Африке и на Ближнем Востоке (SOAS). APT35 отправляла экспертам во всем мире фишинговые ссылки с предложением пройти регистрацию, введя свои личные данные, после чего получала доступ к информации о пользователях.

Iranian hackers posed as British-based academic https://t.co/05CZN12z84 — BBC News (World) (@BBCWorld) July 13, 2021

Тем не менее вскоре в ВУЗе узнали о случившемся и сообщили о нарушении, после чего сайт был заблокирован. По словам сотрудников SOAS, архивы самого университета при этом не пострадали. В прошлом году хакеры пытались загрузить шпионское ПО в магазин приложений Google Play под видом VPN-софта, которое после установки передавало бы злоумышленникам данные с телефона жертвы. Однако компания вновь своевременно обнаружила и удалила угрозу.

Ответственность за многие кибератаки последних лет регулярно возлагается странами Запада на Иран, правительство которого традиционно оставляет подобные обвинения без ответа. Сами же хакеры зачастую демонстративно рассказывают об успешных атаках. В декабре 2020-го группа Pay2Key сообщила в своем аккаунте в Twitter о взломе дочернего предприятия израильского авиапромышленного концерна «Таасия авирит», в результате чего были получены личные данные тысяч его сотрудников, включая представителей высшего руководства.