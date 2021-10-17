Бесплатный отпуск: шесть фильмов от ФАН, которые заменят вам путешествие

Мир постепенно открывается для путешествий, однако попасть в желанную страну все еще не так просто. Правила въезда меняются, статистика заболеваемости пугает — многие попросту не планируют отпускных поездок в место своей мечты. Однако путешествовать можно и по-другому: пусть это и не равноценная замена, но хорошее и яркое кино способно на пару часов перенести нас в другое место. В подборке от ФАН — приятные фильмы, с которыми можно отправиться в такой вояж не покидая квартиры.

Хороший год (2006)

кадр из фильма «Хороший год» /

Сентиментальная мелодрама о поиске своего места от маститого Ридли Скотта. По сюжету главный герой, беспринципный биржевой трейдер, наследует винодельню в солнечном Провансе и меняет на него хмурый и дождливый Лондон. По прибытии с ним начинают происходить непростые события и удивительные встречи — герою предстоит заново взглянуть на истинные ценности жизни.

За основу сюжета режиссером взят одноименный роман британского писателя Питера Мейла. В главных ролях снялись Рассел Кроу и Марион Котийяр. Натурные съемки из живописной Франции радуют особенно. По словам режиссера, все сцены были сняты недалеко от его дома в Провансе, где он периодически живет.

Под солнцем Тосканы (2003)

кадр из фильма «Под солнцем Тосканы» /

Еще одна солнечная и теплая картина с лучезарной Дайан Лэйн в главной роли. Ее героиня — переживающая личный и творческий кризис писательница. Она едет по наставлению подруги развеяться в Италию. Там, в Тоскане, происходит неожиданное — очарованная красотой этого места девушка становится владелицей старинной виллы. Как и водится, за одними переменами в жизни приходят и другие...

Скромное кино не было отмечено плеядой наград, однако это не помешает ему сделать ваш вечер чуточку приятнее и ощутить, что вы и сами побывали в удивительной Италии.

Как выйти замуж за три дня (2010)

кадр из фильма «Как выйти замуж за три дня» /

29 февраля в Великобритании и Ирландии отмечают День святого Освальда — единственный в году день, когда женщина может сделать мужчине предложение о браке, а тот не вправе отказаться. Заманчивой идеей решает воспользоваться строгая американка. Она огибает полмира, чтобы сделать предложение своему бойфренду в Дублине. По законам романтической комедии, все сразу же идет не по плану, а чтобы осуществить задуманное, женщине приходится просить о помощи ворчливого владельца местной гостиницы.

Главные роли в забавной комедии исполнили Эми Адамс и Мэттью Гуд. Съемки картины прошли на островах Аран, в национальном парке графства Уиклоу и в графстве Голуэй. Живописных кадров изумрудного острова в кино действительно достаточно — на их фоне как нельзя лучше разворачивается не самая типичная романтическая история.

Оседлавший кита (2002)

кадр из фильма «Оседлавший кита» /

Настоящее визуальное путешествие в Новую Зеландию от режиссера Ники Каро. Бескрайние песочные пляжи, глубокий синий океан и древние легенды маори прилагаются. В центре сюжета — юная внучка вождя Пай, которая вступает в борьбу с предрассудками и решает доказать деду, что способна возглавить племя и получить гордое звание китового наездника. По преданию, овладеть этим искусством могут лишь мужчины, но дух и воля героини оказываются сильнее, чем можно предположить.

Приключенческая драма снималась в невероятно красивых местах: декорациями стали живописные уголки Северного острова в Новой Зеландии. Усилия съемочной группы были отмечены: фильм получил девять национальных премий, приз от Британской киноакадемии, а также нескольких независимых кинофестивалей.

«Трудности перевода» (2003)

кадр из фильма «Трудности перевода» /

Гипнотическая мелодрама от Софии Копполы, где в центре сюжета — два потерянных и одиноких человека в чуждом для них Токио. Сам город здесь становится полноценным героем — экзистенциальные метания героев Скарлетт Йоханссон и Билла Мюррея протекают на фоне ресторанов и караоке-клуба, шумного рынка и умиротворенных храмов. В этих декорациях персонажи познают не только себя и друг друга, но и сам город — такой красочный и печальный одновременно.

Интересно, что участие в картине Билла Мюррея для режиссера было делом принципа: без его согласия она бы попросту отказалась снимать проект. К счастью, он согласился, благодаря чему на свет появился один из идеальных образцов независимого кино, отмеченный в свое время кучей престижных наград.

«Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических» (2011)

кадр из фильма «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических» /

Экзотическая и притягательная Индия и компания блистательных актеров — что еще нужно для маленького кинопутешествия? По сюжету группа пожилых британцев решает уйти на покой и заселяется в элитный отель в Джайпуре, увидев его рекламу. По приезде они обнаруживают, что от былой роскоши не осталось и следа, однако эти мелочи отходят на второй план по мере того, как все сближаются друг с другом.

Душевная комедия пришлась по вкусу не только зрителям: фильм получил множество профессиональных номинаций и наград. Любопытно, что почти все исполнители главных ролей никогда до съемок не бывали в далекой Индии — стоит полагать, что их удивление и восторг на кадрах реальны. К слову, четыре года спустя вышло продолжение картины. Это ли не повод устроить себе киновечер и погрузиться в национальный колорит Индии по полной?