Санкт-Петербург, 16 октября. Афганистан постепенно возвращается к нормальной жизни, местные власти выстраивают систему государственного управления, а хозяйственная сфера приводится в порядок, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей после возвращения из Кабула.

По словам российского ученого, изменения на территории азиатской страны произошли абсолютно во всем, и это заметно по общению с местными чиновниками.

«Если раньше это была группа людей, объединенная какой-то идеей, то сейчас появился системный подход. Тебя спрашивают, по какому ты вопросу. И если он относится к министерству иностранных дел — значит, едешь в министерство. Сформировался чиновничий аппарат», — рассказал социолог в интервью изданию «Слово и Дело».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он отметил, что перемены заметны и на муниципальном уровне. В частности, приводятся в порядок здания, запускается работа мелких предприятий. Функционирует в штатном режиме кабульской аэропорт, который только недавно был полностью разгромлен.

Президент ФЗНЦ добавил, что жители Афганистана будут поминать американцев недобрым словом, поскольку США просто использовали Кабул в своих интересах.

Ранее Шугалей заявил об открытии филиала Фонда защиты национальных ценностей в Кабуле. По его словам, Фонд постарается помочь каждому, кто пострадал от американских «разносчиков демократии».