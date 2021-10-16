Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 15:21
15:18
Шоу-бизнес
Блогер Манукян: «Игру в кальмара» быстро забудут, это временная популярность»
15:17
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» разработает план по разоружению боевиков в Ливии
15:14
Весь мир
Около 600 экоактивистов были задержаны на акциях протеста в Вашингтоне
15:13
Общество
Петербуржцы простились с Зинаидой Корневой в храме святителя Николая Чудотворца
15:09
Экономика
Еврокомиссия рассматривает возможность введения пошлин на фанеру из России
15:07
Происшествия
Воронежец на Renault устроил смертельное ДТП на трассе «М-4 Дон»
15:06
Происшествия
Автобус с детьми столкнулся с легковушкой возле Ново-Южного кладбища в Омске
15:06
Происшествия
Подросток-мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой в Вольске
15:03
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» начнет с наемников вывод иностранных войск из Ливии
15:01
Шоу-бизнес
Экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев высказался об отношениях с Ириной Тоневой
Все новости

Социолог Шугалей поделился впечатлениями от преображения Афганистана
Политика
Социолог Шугалей поделился впечатлениями от преображения Афганистана
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Санкт-Петербург, 16 октября. Афганистан постепенно возвращается к нормальной жизни, местные власти выстраивают систему государственного управления, а хозяйственная сфера приводится в порядок, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей после возвращения из Кабула.

По словам российского ученого, изменения на территории азиатской страны произошли абсолютно во всем, и это заметно по общению с местными чиновниками.

«Если раньше это была группа людей, объединенная какой-то идеей, то сейчас появился системный подход. Тебя спрашивают, по какому ты вопросу. И если он относится к министерству иностранных дел — значит, едешь в министерство. Сформировался чиновничий аппарат», — рассказал социолог в интервью изданию «Слово и Дело».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он отметил, что перемены заметны и на муниципальном уровне. В частности, приводятся в порядок здания, запускается работа мелких предприятий. Функционирует в штатном режиме кабульской аэропорт, который только недавно был полностью разгромлен.

Президент ФЗНЦ добавил, что жители Афганистана будут поминать американцев недобрым словом, поскольку США просто использовали Кабул в своих интересах.

Ранее Шугалей заявил об открытии филиала Фонда защиты национальных ценностей в Кабуле. По его словам, Фонд постарается помочь каждому, кто пострадал от американских «разносчиков демократии».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Социолог Шугалей поделился впечатлениями от преображения Афганистана
кабул афганистан шугалей
Комментировать