Онищенко раскрыл главное коварство фастфуда

Фастфуд — удобный вариант, когда нужно перекусить на бегу, но он формирует неправильный формат питания, особенно у молодежи. Таким мнением поделился в беседе с ФАН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Фастфуд вреден по многим причинам. Он нарушает структуру, культуру и физиологию питания любого народа. Это перекус. Его можно съесть и на бегу, и сидя. Он рассчитан на то, чтобы люди восполнили свою энергетическую потребность за счет сокращения времени», — сообщил Геннадий Онищенко.

Доктор медицинских наук также объяснил, что в основе фастфуда — жареные продукты, которые вредны для организма.

«Фастфуд, как правило, представляет собой жареное или вареное мясо, овощи. Такие блюда жарятся в масле, его не меняют. Там возникают продукты деструкции, представляющие собой онкогены. Кроме того, такая еда не позволяет обеспечить баланс жидкой части и, скажем так, твердой части питания. В нормальных условиях человек должен выпивать в день пять литров воды, причем большая часть должна поступать именно через питание», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он привел наглядный пример, почему быстрые перекусы могут нанести человеку вред.

«Атомная подводная лодка пошла в плавание, из забортной соленой воды берется питьевая для команды — есть опреснительные установки. Эта вода мертвая. Она не соленая, но и не та, которую мы пьем из-под крана. Постоянно ее пить нельзя. Фастфуд делает такой неправильный тип питания постоянным. К нему привыкает прежде всего молодежь», — подытожил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее диетолог Ирина Писарева в беседе с ФАН высоко оценила рекомендации Роспотребнадзора по организации питания школьников. По ее словам, вместо жарки во фритюре блюда для детей лучше запекать, тушить или отваривать.