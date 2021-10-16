Певица Буланова объяснила отсутствие у нее сбережений на черный день

Москва, 16 октября. Знаменитая певица Татьяна Буланова откровенно рассказала о своем финансовом положении. Заслуженная артистка России призналась, что относится к деньгам философски, поэтому у нее нет внушительных сбережений на черный день, как у многих ее коллег.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» стала героиней спецпроекта, посвященного кумирам 1990-х годов, который запустило радио «Комсомольская правда». До Булановой в нем принял участие певец Андрей Губин. Как отметил ведущий Юрий Кораблев в беседе с артисткой, исполнитель говорил, что на пике популярности у него в сейфе лежал 1 миллион долларов. По словам певицы, за все годы на эстраде у нее не было таких сумм.

Буланова вспомнила, как около 20 лет назад встретилась в клубе с профессором Лебединским, и он пожаловался, что у него в сейфе осталось всего 5 тысяч долларов. У самой артистки на тот момент не лежало в накоплениях и 1 тысячи долларов.

«Деньги ко мне приходят и уходят. Хотя было время, я копила на одно, потом на другое, брала какие-то ипотеки... Но я к финансам отношусь легко, так же, как и они ко мне», — пояснила певица.

Как отметила исполнительница, сколько бы ты ни заработал, деньги все равно рано или поздно закончатся. Буланова добавила, что сейчас копить сложнее, чем в 1990-е, потому что тогда в продаже почти ничего не было, а в наши дни в магазинах есть практически все.

Ранее Татьяна Буланова приняла участие в новом шоу «Дуэты». На передаче она исполнила песню «Сильная женщина» вместе с певицей Ольгой Бузовой.