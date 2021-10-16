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Премьер Франции принял участие в открытии мемориала в честь убитого год назад учителя

  /   Обновлено: 16 октября 2021 14:05
Политика
Премьер Франции принял участие в открытии мемориала в честь убитого год назад учителя
pixabay.com

Париж, 16 октября. Мемориальную доску в честь преподавателя истории Самюэля Пати, который год назад стал жертвой теракта, открыли во Франции. В мероприятии приняли участие премьер-министр Жан Кастекс и министр народного образования, по делам молодежи и спорта Жан-Мишель Бланкер.

Отмечается, что на церемонии присутствовали родственники учителя и другие члены правительства. На мемориальной доске указано, что Пати «был убит террористом за то, что он преподавал и защищал ценности республики, в том числе свободу слова».

Премьер во время выступления отметил, что убитый преподаватель «служил республике». По мнению министра образования, Пати был прав, поскольку «учил свободе слова».

Убийство преподавателя произошло 16 октября 2020 года. Причиной нападения стало то, что Пати на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал создание структуры под названием «Просветители эпохи цифровых технологий». В СМИ называют ее «комиссией по борьбе с теорией заговора».

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