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NI: российские С-500 могут стать непреодолимой преградой для бомбардировщиков ВВС США B-21
Армия
NI: российские С-500 могут стать непреодолимой преградой для бомбардировщиков ВВС США B-21
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 16 октября. Появление зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей» в распоряжении российских военных является серьезной проблемой для американских стратегических бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider. К такому выводу пришли эксперты издания The National Interest.

Аналитики отметили, что комплекс С-500 способен обнаруживать и уничтожать стелс-самолеты. При этом под ударом могут оказаться и перспективные американские малозаметные бомбардировщики B-21 Raider, которые создаются для прорыва систем противовоздушной обороны. Эксперты призвали Пентагон задуматься о поиске способа «обмана» российских комплексов С-500, который может стать кошмаром стелс-самолетов.

«Придется приложить немало усилий, чтобы перспективный бомбардировщик B-21 Raider смог оставаться незаметным для ЗРК С-500 «Прометей». Если российская система ПВО, как утверждают сами русские, способна обнаруживать истребители F-35, то, получается, она способна выявлять в небе и B-21», — говорится в публикации.

Напомним, в середине сентября 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о завершении государственных испытаний С-500, передает RT. Позднее стало известно, что комплексы С-500 «Прометей» пополнили состав 15-й армии особого назначения ВКС России и будут использоваться для защиты Москвы. Заступившие на боевое дежурство С-500 также защитят воздушное пространство Центрального промышленного района.

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россия сша с-500
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