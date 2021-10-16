Шугалей назвал вмешательством в выборы Ливии американскую кампанию против Хафтара

Москва, 15 октября. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прокомментировал развернувшуюся информационную кампанию против фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в американских СМИ.

В личном Telegram-канале он рассказал, что уголовное дело против видного военного лидера и политика является ничем иным, как попыткой вмешаться во внутренние дела североафриканского государства.

«Очевидно, что данная кампания — попытка вмешаться в выборы президента Ливии. Хафтара считают сильным кандидатом и боятся его», — написал глава ФЗНЦ.

twitter.com / @AlamAlGhaid

Максим Шугалей напомнил, что в настоящее время ведется расследование уголовного дела по похищению, попытке убийства и пыткам социолога и его переводчика Самера Суэйфана в частной тюрьме «Митига» в Триполи. По этому делу проходят 27 фигурантов, среди которых председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри и экс-глава распущенного триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.

«Некоторые из них планируют участвовать в выборах президента Ливии», — заявил глава ФЗНЦ, уточнив, что против них не ведется информационная компания в прессе США.

Американский окружной суд в штате Вирджиния возбудил уголовное дело против фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара. Ему дали две недели, чтобы ответить на обвинения, поскольку он является гражданином Соединенных Штатов.