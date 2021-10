«Врачи без границ» призвали прекратить принудительное возвращение беженцев в Ливию

Триполи, 16 октября. Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» призвала положить конец принудительному возвращению мигрантов, задержанных в Средиземном море, на территорию Ливии.

Правозащитники считают, что европейские страны, и Италия, в частности, должны изменить политику, проводимую в отношении беженцев. Необходимо принять меры, чтобы нелегалы, стремящиеся оказаться в ЕС, не сталкивались с преследованием и перехватами лодок, а также депортацией в североафриканское государство.

В организации назвали возвращение мигрантов в Ливию «преступлением». При этом они отметили, что спасение жизней просителей убежища является обязанностью.

