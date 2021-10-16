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«Врачи без границ» призвали прекратить принудительное возвращение беженцев в Ливию
Весь мир
«Врачи без границ» призвали прекратить принудительное возвращение беженцев в Ливию
wikipedia.org  /  Ggia / CC BY-SA 4.0

Триполи, 16 октября. Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» призвала положить конец принудительному возвращению мигрантов, задержанных в Средиземном море, на территорию Ливии.

Правозащитники считают, что европейские страны, и Италия, в частности, должны изменить политику, проводимую в отношении беженцев. Необходимо принять меры, чтобы нелегалы, стремящиеся оказаться в ЕС, не сталкивались с преследованием и перехватами лодок, а также депортацией в североафриканское государство.

В организации назвали возвращение мигрантов в Ливию «преступлением». При этом они отметили, что спасение жизней просителей убежища является обязанностью.

На днях городской суд Неаполя приговорил капитана торгового судна Asso 28 к тюремному заключению на один год. Его обвинили в возвращении 101 нелегала в порт Триполи.

«Врачи без границ» поддержали вынесенное в отношении итальянского моряка решение. Оно является «первым важным шагом». Однако, как признали правозащитники, этого пока недостаточно.

Ранее африканские беженцы провели демонстрацию у штаб-квартиры УВКБ ООН в Триполи. Митингующие пожаловались на бесчеловечное обращение в ливийских центрах временного содержания.

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