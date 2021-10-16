Пашинян посетил Москву на фоне увеличения обстрелов в Нагорном Карабахе

На прошедшей неделе в Нагорном Карабахе произошло множество инцидентов с применением оружия, которые носили провокационный характер и могли привести к возобновлению боевых действий. Благодаря вмешательству миротворцев, эти вспышки пока удается гасить. В то же время угроза обострения обстановки, а также поездка Никола Пашиняна в Москву, должны заставить Ереван отвлечься от переговоров о региональных транспортных коридорах и вернуться к вопросам установления более прочного мира на Кавказе.

Оперативная обстановка

После двух недель относительного затишья в Нагорном Карабахе снова обстрелы и на сей раз с жертвами. Как особенность стоит отметить, что хаотичными их назвать не получится — везде, скорее всего, работали снайперы.

Федеральное агентство новостей /

Сразу два инцидента произошли 9 октября. Снова возле села Ерасх получил ранение военнослужащий ВС Армении, который имел неосторожность выйти на открытую местность.

В то же время неподалеку от Мардакерта в результате снайперского огня погиб местный житель, занимавшийся сельскохозяйственными работами на территории гранатового сада. Несмотря на опровержение МО Азербайджана, в Российском миротворческом контингенте случившееся подтвердили, как и впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С армянской стороны выдвигаются версии, что сделано это было для того, чтобы посеять страх среди населения и вынудить местных жителей покинуть свои дома, а также обесценить результаты встреч армянских и российских высокопоставленных лиц.

С азербайджанской стороны существует версия, что это были не сельхозработы, которые выглядят странно в октябре, а попытки демаркировать границу без согласия представителей Баку.

Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев посещал Гадрут в связи с годовщиной проведения операции по захвату города. На встрече с представителями общественности он подчеркнул, что «операция имела огромное значение как с военной, так и стратегической точки зрения». Алиев подчеркивает, что руководство Армении и армянская армия не ожидали, что после Джебраила наступление будет разворачиваться в гадрутском направлении.

Через четыре дня в районе Сарсанского водохранилища была обстреляна колонна строительной техники Азербайджана, которая следовала по маршруту Мадагиз — Гетаван — Ванк в сопровождении российских миротворцев. Обошлось без пострадавших. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями обеих сторон проводится разбирательство по факту нарушения режима прекращения огня. Вполне возможно, что обстрел был совершен из мести.

mod.gov.az / Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

События у Норашена

Подлил масла в огонь и обстрел, совершенный 14 октября неподалеку от села Норшен. От выстрела снайпера погиб военнослужащий ВС Азербайджана.

Азербайджанская сторона не оставила это без ответа. Вечером армянские источники сообщили о минометном обстреле мартунинского поста. В результате попадания снаряда в палатку были ранены шесть военнослужащих. Имеются сведения, что велся огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применялись ударные беспилотники. Обстрелы удалось остановить только после вмешательства миротворцев.

О еще одной перестрелке в районе боевых позиций сторон сообщил староста села Гаров, что тоже относительно недалеко. Кроме того, на следующий день ВС Азербайджана обстреляли санитарный автомобиль армии обороны Карабаха, который каким-то образом должен был поучаствовать в совершении теракта.

????????????????????Видео того самого опорного пункта ВС Азербайджана, откуда враг вчера вечером открыл огонь по позициям военнослужащих Арцаха у села Норшен. Можем увидеть как один из военнослужащих ВС Азербайджана на расстоянии 400 метров открывает огонь в направлении армянских позиций. pic.twitter.com/lvZGWnxrLt — Zilla (@Zilla57826895) October 15, 2021

Служба национальной безопасности и армия обороны Нагорного Карабаха 15 октября опубликовали кадры обстрела армянских позиций азербайджанскими военными возле Норшена. На ролике, явно смонтированном, виден факт огня со стороны азербайджанского поста. Но тогда возникает вопрос: как армянская сторона допустила столько потерь? Кроме того, нет свидетельств о применении ударного беспилотника, который точно не мог быть запущен со стороны поста ВС Азербайджана.

Сам же ролик похож на съемку с квадрокоптера, который, по всей видимости, и пытались сбить азербайджанские военные. Более того, огонь они вели без средств индивидуальной защиты — каски и бронежилета, а, значит, и не чувствовали никакой угрозы для себя и в боестолкновении участвовать не могли.

Кроме того, применять БПЛА для удара по палатке как минимум нецелесообразно. Во-первых, это дорого, учитывая близость позиций, дешевле применить РПГ, АГС и так далее. Во-вторых, нелепо, так как это равносильно официальному выходу из договоренностей о режиме тишины. Также смущают результаты: шесть раненых — это очень мало для точного попадания снаряда с боевой частью 8–10 кг.

В этих условиях МИД России придерживается старого рецепта для стабилизации обстановки — Москва призывает обменять пленных по принципу «всех на всех» и передать карты минных полей. Мария Захарова сообщила, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение всех положений по Карабаху. Таким образом будут созданы условия для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Визит Пашиняна в Москву

Четвертую встречу президентов Владимира Путина и Никола Пашиняна в текущем году предварял визит в Ереван «кавказского посредника» из Тбилиси.

Пресс-служба грузинского правительства сообщила, что премьер-министры Армении и Грузии обсудили «мирную инициативу соседства на Южном Кавказе», в которой будут задействованы и международные партнеры. Ираклий Гарибашвили подтвердил готовность продолжать активную посредническую роль для обеспечения мира и стабильности, тем самым намекнув на готовность продолжить работу по организации встречи лидеров Армении и Турции.

Опубликовали совместное заявление и сопредседатели Минской группы Игорь Ховаев (Россия), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция). Они выразили готовность оказать помощь в организации встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также в ближайшее время посетить регион для обсуждения следующих шагов.

В рамках данных процессов 11 октября в Москве состоялась встреча министров обороны Армении и России Аршака Карапетяна и Сергея Шойгу.

Как отметили в Ереване, визит Пашиняна в Кремль состоялся именно по просьбе российского президента.

primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ

Официальные сообщения были малоинформативны. Стороны обсудили процесс реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности в регионе и восстановлению экономических коммуникаций, а также текущие развития события.

Никол Пашинян и Владимир Путин коснулись вопросов повестки армяно-российских союзнических отношений, а также дальнейшего сотрудничества в рамках интеграционных объединений.

Трансформация региональной политики

В последнее время Ереван приложил много усилий в рамках создания транспортного коридора «Персидский залив — Черное море» и резко нарастил контакты с Ираном и Индией, что несколько отличается от формулы «3+3» под руководством Москвы и Турции.

Кроме того, дипломатические усилия Армении сейчас больше всего должны быть сосредоточены на урегулировании территориальных споров с Азербайджаном, в особенности демаркация и делимитация границы. Возникает ощущение, что пока с этим в Ереване решили повременить, на что, скорее всего, и пришлось обратить внимание российскому президенту.

primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ

И на заседании Совета глав государств СНГ Пашинян уже говорил совершенно о других тезисах, среди которых:

Готовность Армении начать процесс демаркации и делимитации границ, а также зеркально отвести войска;

Готовность передать Азербайджану карты минных полей в обмен на пленных;

Разблокировка коммуникаций с Азербайджаном по принципу взаимности;

Предложение усилить трехсторонние механизмы расследования вооруженных инцидентов и соблюдения режима прекращения огня;

Подписание мирного договора с Азербайджаном, но исключительно под патронажем Минской группы ОБСЕ, сопредседатели которой должны в ближайшем будущем посетить регион.

В свой речи президент Азербайджана отметил, что точность карт минных полей, переданных со стороны Армении, составляет всего 25%. При этом вызвал негодование Тегерана и Еревана словами о том, что «Армения в сговоре с Ираном в течение почти 30 лет использовала территорию Карабаха для незаконного наркотрафика».

president.az / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Здесь стоит подчеркнуть, что такие «серые зоны» как Нагорный Карабах, действительно активно используются преступными организациями для транзита наркотиков и отмывания денежных средств, а участие в этих процессах иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) является секретом Полишинеля. Армянское руководство хоть и опровергает эти слова, не могло не знать о наркотрафике.

Резкий ответ из Тегерана не заставил себя долго ждать. МИД Ирана назвал «сфабрикованными и фальшивыми обвинения Алиева о наркотрафике с участием Еревана и Тегерана», а секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что «обвинение в адрес страны, которая считается в мире героем в борьбе с наркотиками, не может иметь никакого иного эффекта, кроме как опровержение слов обвинителя. Остерегайтесь драгоценных ловушек сатаны».

Подытожить анализ развития обстановки в Закавказье хотелось бы словами президента России Владимира Путина, что «плохой мир лучше, чем хорошая война».

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