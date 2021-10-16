Минпромторг может ввести пошлины на промышленную технику из ЕС

Москва, 16 октября. Россия оценит возможность ответить на экономические ограничения со стороны Европейского союза. Позиция Минпромторга по этому вопросу еще формируется, никаких решений по существу не принято, сообщает РБК.

ЕС ранее ввел запретительные пошлины на российскую стальную продукцию — они будут действовать в течение трех лет. В ответ Москва готова ввести асимметричные ограничения, причем не затрагивая потребительские товары.

Изучается вариант введения пошлин на пассажирские самолеты, промышленную и сельскохозяйственную технику, а также спортивное оружие и ряд других категорий.

«Можем однозначно сказать, что предлагать повышение пошлин на потребительские и социально значимые товары, которые затрагивают интересы российских граждан, ведомство точно не будет», — заявили в Минпромторге.

Практика введения пошлин хорошо показала себя в сфере сельского хозяйства, считают в Минэкономразвития РФ. Такая мера, в частности, помогла снизить внутренние цены на подсолнечник.

Союз российских пивоваров ранее выступил за повышение ввозных таможенных пошлин на пиво. Сейчас значительная часть этой продукции импортируется по трансферным ценам, которые намного ниже экспортных цен зарубежных производителей, пишет «ФедералПресс».