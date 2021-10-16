Около 600 экоактивистов были задержаны на акциях протеста в Вашингтоне

Вашингтон, 16 октября. Полиция Капитолия арестовала в пятницу почти 80 участников экологического марша, который состоялся возле здания Конгресса США.
Акция протеста «Народ против ископаемого топлива» проходила в столице США на протяжении всей недели. В течение этого времени группы коренных народов и активисты-экологи проводили перед зданием Капитолия марши с требованием к администрации Джо Байдена отменить проекты, связанные с добычей и использованием ископаемого топлива, а также объявить чрезвычайное положение в связи с климатическими изменениями.
“People vs Fossil Fuel” is being heard all around #washingtondc on Day 3! #waterislife #indigenousrights pic.twitter.com/B3ueOJ28rQ— ChicagoAgainstLine3 (@AgainstLine3) October 13, 2021
Assembling in front of the WH today by the hundreds. Down to the Capitol Friday. If you can get to DC this week you will be useful. #peoplevsfossilfuels pic.twitter.com/VJXnKcIs8K— Bill McKibben (@billmckibben) October 13, 2021
Демонстранты заявили, что Байден не выполнил своих предвыборных обещаний, связанных с действиями, направленными на борьбу с изменением климата.
«В ноябре мы приняли решение проголосовать за президента, который сказал, что будет «климатическим» президентом, который сказал, что остановит трубопроводы, и прямо сейчас мы наблюдаем предательство со стороны Белого дома и Конгресса».
«Нам нужны действия по изменению климата сейчас. У нас нет времени для решения этого вопроса. Чернокожие толпами голосовали за Байдена, а молодежь в рекордном количестве голосовала за президента, который обещал принять меры по борьбе с изменением климата. Теперь Байден имеет право отзывать разрешения на строительство трубопроводов, а он этого не сделал. У него есть право аннулировать договоры аренды на добычу ископаемого топливо, но он этого не сделал», — говорит Занаги Артис, соисполнительный директор Zero Hour, молодежной организации по вопросам климатической справедливости.
Day 3 starts with “People vs Fossil Fuel” with some great images! Shout out to @codepink ! #Decolonize #Earth #WaterIsLife pic.twitter.com/6Z3nrtdQ5z— ChicagoAgainstLine3 (@AgainstLine3) October 13, 2021
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация «прислушивается к защитникам и людям, которые десятилетиями поднимали проблему климата».
Она призвала активистов и всех, кто поддерживает действия по борьбе с изменением климата, рассмотреть предложения Байдена в двухпартийном законопроекте об инфраструктуре и более широком инфраструктурном плане, который был разработан командой президента для решения социальных и экологических проблем.
«Это входит в его законодательную повестку, которая в настоящее время проходит через Конгресс. Это не означает, что его обязательства по климату закончатся, как только этот закон будет подписан. Это означает, что сейчас мы сосредоточены на этом, и это окажет чрезвычайно важное влияние», — сообщила Псаки.
Несмотря на заявления Белого дома о поддержке активистов, полиция сообщает, что за неделю протестов в Вашингтоне было арестовано около 600 демонстрантов. Многие из них обвиняются в создании скопления людей и препятствовании движению. Нескольким участникам акций протеста были предъявлены обвинения в нападении на офицеров полиции.
Police using their bikes as weapons on indigenous people. At the uprising against fossil fuel demo in DC.#expectus#indigenouspeoplerising#ProtectTheWater pic.twitter.com/tTBBsftAO9— Jason Lamar Walker (@LamarSpeaks) October 15, 2021
Протест возле Капитолия последовал за сидячей забастовкой, которая состоялась в четверг возле здания Министерства внутренних дел в центре Вашингтона. Демонстранты вступили в столкновения с полицией, в результате чего было арестовано более 50 человек.
Indigenous activists occupied the Bureau of Indian Affairs in DC, part of protests against fossil fuels and climate injustices against Indigenous people.— AJ+ (@ajplus) October 14, 2021
Activists also called for the return of 110M acres of stolen Indigenous land. Several were arrested.
Photo: @JenniferKFalcon pic.twitter.com/PLTGpPPStd
Представитель Министерства внутренних дел сообщила, что группа протестующих ворвалась в вестибюль здания, ранив по меньшей мере одного сотрудника службы безопасности, который был доставлен в ближайшую больницу.