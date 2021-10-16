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Около 600 экоактивистов были задержаны на акциях протеста в Вашингтоне
Весь мир
Около 600 экоактивистов были задержаны на акциях протеста в Вашингтоне
Global Look Press  /  Karla Cote / Keystone Press Agency

Вашингтон, 16 октября. Полиция Капитолия арестовала в пятницу почти 80 участников экологического марша, который состоялся возле здания Конгресса США.

Акция протеста «Народ против ископаемого топлива» проходила в столице США на протяжении всей недели. В течение этого времени группы коренных народов и активисты-экологи проводили перед зданием Капитолия марши с требованием к администрации Джо Байдена отменить проекты, связанные с добычей и использованием ископаемого топлива, а также объявить чрезвычайное положение в связи с климатическими изменениями.

Демонстранты заявили, что Байден не выполнил своих предвыборных обещаний, связанных с действиями, направленными на борьбу с изменением климата.

«В ноябре мы приняли решение проголосовать за президента, который сказал, что будет «климатическим» президентом, который сказал, что остановит трубопроводы, и прямо сейчас мы наблюдаем предательство со стороны Белого дома и Конгресса».

«Нам нужны действия по изменению климата сейчас. У нас нет времени для решения этого вопроса. Чернокожие толпами голосовали за Байдена, а молодежь в рекордном количестве голосовала за президента, который обещал принять меры по борьбе с изменением климата. Теперь Байден имеет право отзывать разрешения на строительство трубопроводов, а он этого не сделал. У него есть право аннулировать договоры аренды на добычу ископаемого топливо, но он этого не сделал», — говорит Занаги Артис, соисполнительный директор Zero Hour, молодежной организации по вопросам климатической справедливости.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация «прислушивается к защитникам и людям, которые десятилетиями поднимали проблему климата».

Она призвала активистов и всех, кто поддерживает действия по борьбе с изменением климата, рассмотреть предложения Байдена в двухпартийном законопроекте об инфраструктуре и более широком инфраструктурном плане, который был разработан командой президента для решения социальных и экологических проблем.

«Это входит в его законодательную повестку, которая в настоящее время проходит через Конгресс. Это не означает, что его обязательства по климату закончатся, как только этот закон будет подписан. Это означает, что сейчас мы сосредоточены на этом, и это окажет чрезвычайно важное влияние», — сообщила Псаки.

Несмотря на заявления Белого дома о поддержке активистов, полиция сообщает, что за неделю протестов в Вашингтоне было арестовано около 600 демонстрантов. Многие из них обвиняются в создании скопления людей и препятствовании движению. Нескольким участникам акций протеста были предъявлены обвинения в нападении на офицеров полиции.

Протест возле Капитолия последовал за сидячей забастовкой, которая состоялась в четверг возле здания Министерства внутренних дел в центре Вашингтона. Демонстранты вступили в столкновения с полицией, в результате чего было арестовано более 50 человек.

Представитель Министерства внутренних дел сообщила, что группа протестующих ворвалась в вестибюль здания, ранив по меньшей мере одного сотрудника службы безопасности, который был доставлен в ближайшую больницу.

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