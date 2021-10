Около 600 экоактивистов были задержаны на акциях протеста в Вашингтоне

Вашингтон, 16 октября. Полиция Капитолия арестовала в пятницу почти 80 участников экологического марша, который состоялся возле здания Конгресса США.

Акция протеста «Народ против ископаемого топлива» проходила в столице США на протяжении всей недели. В течение этого времени группы коренных народов и активисты-экологи проводили перед зданием Капитолия марши с требованием к администрации Джо Байдена отменить проекты, связанные с добычей и использованием ископаемого топлива, а также объявить чрезвычайное положение в связи с климатическими изменениями.

Assembling in front of the WH today by the hundreds. Down to the Capitol Friday. If you can get to DC this week you will be useful. #peoplevsfossilfuels pic.twitter.com/VJXnKcIs8K — Bill McKibben (@billmckibben) October 13, 2021

Демонстранты заявили, что Байден не выполнил своих предвыборных обещаний, связанных с действиями, направленными на борьбу с изменением климата.

«В ноябре мы приняли решение проголосовать за президента, который сказал, что будет «климатическим» президентом, который сказал, что остановит трубопроводы, и прямо сейчас мы наблюдаем предательство со стороны Белого дома и Конгресса». «Нам нужны действия по изменению климата сейчас. У нас нет времени для решения этого вопроса. Чернокожие толпами голосовали за Байдена, а молодежь в рекордном количестве голосовала за президента, который обещал принять меры по борьбе с изменением климата. Теперь Байден имеет право отзывать разрешения на строительство трубопроводов, а он этого не сделал. У него есть право аннулировать договоры аренды на добычу ископаемого топливо, но он этого не сделал», — говорит Занаги Артис, соисполнительный директор Zero Hour, молодежной организации по вопросам климатической справедливости.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация «прислушивается к защитникам и людям, которые десятилетиями поднимали проблему климата».

Она призвала активистов и всех, кто поддерживает действия по борьбе с изменением климата, рассмотреть предложения Байдена в двухпартийном законопроекте об инфраструктуре и более широком инфраструктурном плане, который был разработан командой президента для решения социальных и экологических проблем.

«Это входит в его законодательную повестку, которая в настоящее время проходит через Конгресс. Это не означает, что его обязательства по климату закончатся, как только этот закон будет подписан. Это означает, что сейчас мы сосредоточены на этом, и это окажет чрезвычайно важное влияние», — сообщила Псаки.

Несмотря на заявления Белого дома о поддержке активистов, полиция сообщает, что за неделю протестов в Вашингтоне было арестовано около 600 демонстрантов. Многие из них обвиняются в создании скопления людей и препятствовании движению. Нескольким участникам акций протеста были предъявлены обвинения в нападении на офицеров полиции.

Police using their bikes as weapons on indigenous people. At the uprising against fossil fuel demo in DC.#expectus#indigenouspeoplerising#ProtectTheWater pic.twitter.com/tTBBsftAO9 — Jason Lamar Walker (@LamarSpeaks) October 15, 2021

Протест возле Капитолия последовал за сидячей забастовкой, которая состоялась в четверг возле здания Министерства внутренних дел в центре Вашингтона. Демонстранты вступили в столкновения с полицией, в результате чего было арестовано более 50 человек.

Indigenous activists occupied the Bureau of Indian Affairs in DC, part of protests against fossil fuels and climate injustices against Indigenous people.



Activists also called for the return of 110M acres of stolen Indigenous land. Several were arrested.



Photo: @JenniferKFalcon pic.twitter.com/PLTGpPPStd — AJ+ (@ajplus) October 14, 2021

Представитель Министерства внутренних дел сообщила, что группа протестующих ворвалась в вестибюль здания, ранив по меньшей мере одного сотрудника службы безопасности, который был доставлен в ближайшую больницу.