Мария Захарова заявила об управлении киевским режимом из США

Москва, 16 октября. США не просто оказывают влияние на Украину, но и управляют киевским режимом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Новые Итоги».

В рамках передачи дипломат прокомментировала прошедший визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву, а также влияние Вашингтона на политику Киева.

«Извините меня, одна судебная реформа чего стоит, мы все буквально в прямом эфире наблюдали, особенно последние месяцы, как из Вашингтона руководили внутренними украинскими процессами. Это касается здравоохранения, это касается экономики, да всего, собственно говоря», — отметила Захарова.

Как стало известно ранее, Мария Захарова указала на неспособность Киева модернизировать Украину. По ее словам, в стране наблюдается усугубляющийся внутренний раскол и неспособность сохранить традиции.