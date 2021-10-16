Дочь Заворотнюк заявила, что состояние страдающей от рака актрисы остается стабильным

Москва, 16 октября. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья звездной матери. Актриса уже больше двух лет борется с тяжелым заболеванием.

Заворотнюк-младшую часто спрашивают о самочувствии ее страдающей от рака матери в соцсетях, но обычно девушка предпочитает игнорировать подобные вопросы. Модель не любит, когда незнакомые люди касаются самого личного из любопытства. Однако на этот раз блогер изменила своим правилам.

Дочь актрисы опубликовала в Instagram новый пост, в котором предложила подписчикам задать ей любой вопрос. Девушка призналась, что заболела и лежит дома с температурой.

«Спрашивайте, что угодно», — написала модель.

Разумеется, один из комментаторов вспомнил об онкобольной звезде «Моей прекрасной няни». Пользователь соцсети спросил у Заворотнюк-младшей о состоянии здоровья ее матери.

«Все стабильно», — заявила в ответ блогер.

Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Сообщения о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в 2019 году. Писали, что у артистки обнаружили глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга. Семья знаменитости официально так и не назвала публике ее диагноз.

Анна Заворотнюк надеется, что с ее матерью все будет хорошо. Недавно модель назвала тяжелобольную актрису бойцом.