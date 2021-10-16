Пугачева и Орбакайте зажигательно потанцевали на дне рождения Баскова

Москва, 16 октября. Известный российский юморист Максим Галкин показал видео с дня рождения певца Николая Баскова. На опубликованных кадрах супруга шоумена Алла Пугачева с дочерью Кристиной Орбакайте с удовольствием отплясывают под веселую музыку.

Золотому голосу России Николаю Баскову 15 октября исполнилось 45 лет. В честь юбилея артист устроил пышное торжество, на которое пригласил друзей. Среди гостей праздника были Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым, Валерия и Иосиф Пригожин, Жасмин, Игорь Крутой, Валентин и Марина Юдашкины.

После торжественной части началась дискотека. Под живое исполнение артистов гости пустились в пляс. Алла Пугачева и Кристина Орбакайте показали класс на танцполе. Для вечера примадонна российской эстрады выбрала черный наряд, а ее дочь — яркое желтое платье с пайетками, сообщает «Вечерняя Москва».

Ролик всего за полдня набрал более 2,2 млн просмотров, под ним появилось множество комментариев. Поклонники отметили, в каком прекрасном настроении была Алла Пугачева.

«Алла Борисовна прямо светится рядом с дочерью и любящим мужем»; «Красивые и счастливые, но Алла, как всегда, круче всех»; «Женщина, с которой нужно брать пример. Таких больше не будет никогда», — написали фолловеры Галкина.

Ранее Пугачева погуляла на дне рождения дочери своего давнего друга Игоря Николаева. Наследнице композитора Веронике исполнилось 6 лет.