Режиссер театра «Ромэн» Борис Ташкентский умер в 84 года

Москва, 16 октября. На сайте театра «Ромэн» появилось сообщение о смерти 84-летнего Бориса Ташкентского. Он был не только киноактером, но и режиссером в этом культурном учреждении. Причина смерти народного артиста РФ не указана.

За годы творческой карьеры Ташкентский блистал в таких советских лентах, как «Верный друг Санчо» и «Будулай, которого не ждут».

Режиссерская деятельность артиста исчисляется десятками лет. Он начал ее в 1972 году. При этом, он активно играл на сцене. На его счету более 150 ролей.