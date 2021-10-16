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Режиссер театра «Ромэн» Борис Ташкентский умер в 84 года

  /   Обновлено: 16 октября 2021 14:25
Общество
Режиссер театра «Ромэн» Борис Ташкентский умер в 84 года
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 16 октября. На сайте театра «Ромэн» появилось сообщение о смерти 84-летнего Бориса Ташкентского. Он был не только киноактером, но и режиссером в этом культурном учреждении. Причина смерти народного артиста РФ не указана.

За годы творческой карьеры Ташкентский блистал в таких советских лентах, как «Верный друг Санчо» и «Будулай, которого не ждут».

Режиссерская деятельность артиста исчисляется десятками лет. Он начал ее в 1972 году. При этом, он активно играл на сцене. На его счету более 150 ролей.

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актер кино театр смерть
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