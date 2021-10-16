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Самурай и ниндзя обучают японским боевым искусствам на острове Хонсю
Общество

Инструктор Риото Кавасаки в совершенстве владеет древними боевыми техниками, но все свои приемы демонстрирует только на татами. Таковы принципы и кодекс современного самурая.

«Я выступаю и как самурай, и как ниндзя. Как ниндзя, я использую короткие мечи и необычное оружие, выполняю прыжки, сальто назад, акробатические трюки. Самураи в основном используют обычные мечи и клинки», — сказал Кавасаки.

У тренера есть полутораметровый меч и другое холодное оружие. Имея 20-летний опыт, он снимается в документальных фильмах, а также тренирует детей с со своей коллегой — инструктором Юка Икэдзава. Хрупкая с виду девушка — ниндзя в 15-м поколении.

«Многие ниндзя были фермерами. Эти серпы иногда использовались в качестве оружия. Вот, у меня тоже есть два таких», — похвасталась Юка.

Ребята могут обучить техникам боя на ножах и веревках, а также древнему искусству «татэ» — битве, идеально сочетающей в себе театральные и реальные приемы.

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япония развлечения боевые искусства тренировки
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