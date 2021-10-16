Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 15:19
15:18
Шоу-бизнес
Блогер Манукян: «Игру в кальмара» быстро забудут, это временная популярность»
15:17
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» разработает план по разоружению боевиков в Ливии
15:14
Весь мир
Около 600 экоактивистов были задержаны на акциях протеста в Вашингтоне
15:13
Общество
Петербуржцы простились с Зинаидой Корневой в храме святителя Николая Чудотворца
15:09
Экономика
Еврокомиссия рассматривает возможность введения пошлин на фанеру из России
15:07
Происшествия
Воронежец на Renault устроил смертельное ДТП на трассе «М-4 Дон»
15:06
Происшествия
Автобус с детьми столкнулся с легковушкой возле Ново-Южного кладбища в Омске
15:06
Происшествия
Подросток-мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой в Вольске
15:03
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» начнет с наемников вывод иностранных войск из Ливии
15:01
Шоу-бизнес
Экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев высказался об отношениях с Ириной Тоневой
Все новости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первый биткоин-ETF фонд

  /   Обновлено: 16 октября 2021 13:21
Экономика
Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первый биткоин-ETF фонд
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 16 октября. Первый фонд на базе биткоин-фьючерсов получил одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Торги смогут начаться уже 18 октября, и это подталкивает котировки BTC на криптобиржах, сообщает РБК.

Американский регулятор имел в запасе 75 дней, чтобы отклонить заявку Bitcoin Strategy ETF от компании ProShares. Компания подала обновленный проспект, что означает ее регистрацию в качестве биржевого фонда.

Фонд станет первым в своем роде. Ранее SEC одобрила фонд Volt Bitcoin Revolution ETF, однако он не работал с фьючерсами, а скупал акции компаний, имеющих на счету значительное количество криптовалюты.

Рыночные игроки ожидают прихода крупных инвесторов, которые смогут проинвестировать в биткоин через традиционные инструменты. Положительные ожидания трейдеров приводят к росту котировок BTC, рассказывала аналитик центра «Альпари» Анна Бодрова.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первый биткоин-ETF фонд
сша криптовалюта биткоин инвестиции sec etf
Комментировать