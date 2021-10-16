Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первый биткоин-ETF фонд

Вашингтон, 16 октября. Первый фонд на базе биткоин-фьючерсов получил одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Торги смогут начаться уже 18 октября, и это подталкивает котировки BTC на криптобиржах, сообщает РБК.

Американский регулятор имел в запасе 75 дней, чтобы отклонить заявку Bitcoin Strategy ETF от компании ProShares. Компания подала обновленный проспект, что означает ее регистрацию в качестве биржевого фонда.

Фонд станет первым в своем роде. Ранее SEC одобрила фонд Volt Bitcoin Revolution ETF, однако он не работал с фьючерсами, а скупал акции компаний, имеющих на счету значительное количество криптовалюты.

Рыночные игроки ожидают прихода крупных инвесторов, которые смогут проинвестировать в биткоин через традиционные инструменты. Положительные ожидания трейдеров приводят к росту котировок BTC, рассказывала аналитик центра «Альпари» Анна Бодрова.