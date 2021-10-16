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Дандыкин: инцидент с эсминцем Chafee в Японском море был проверкой бдительности ВМФ РФ

  /   Обновлено: 16 октября 2021 13:17
Армия
Дандыкин: инцидент с эсминцем Chafee в Японском море был проверкой бдительности ВМФ РФ
wikipedia.org  /  National Museum of the U.S. Navy, Public Domain

Москва, 16 октября. Попытка эсминца ВМС США Chafee нарушить российскую границу в Японском море является проверкой бдительности Военно-морского флота РФ. К такому выводу пришел военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что эсминец Военно-морских сил США Chafee предпринял попытку нарушить госграницу России в Японском море. Американский корабль приблизился к территориальным водам РФ, после чего попытался пересечь границу. Действия эсминца были пресечены экипажем большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Адмирал Трибуц», передает iReactor.

Дандыкин отметил, что военные корабли ВМС США и стран НАТО регулярно предпринимают попытки вторжения в территориальные воды России, поэтому очередная провокация не является экстраординарным событием. При этом российские военные готовы пойти на самые крайние меры, чтобы пресечь противоправные действия иностранных кораблей.

«В этот раз таран не потребовался, а флот США лишь продемонстрировал новую провальную попытку показать себя миру. Американцы понимают, что русские моряки очень спокойные, выдержанные и мудрые люди. На эсминце изобразили что-то, показали вертолет и уплыли. Скорее всего, просто проверили нашу бдительность», — добавил Дандыкин.

Стоит отметить, что 23 июня 2021 года аналогичная провокация произошла в акватории Черного моря. Британский эсминец Defender нарушил государственную границу России у берегов Крыма. Экипаж иностранного корабля игнорировал предупреждения российских военных, после чего по курсу его движения был открыт предупредительный огонь. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что британский корабль действовал совместно с самолетом-разведчиком ВВС США, исполняя роль «приманки». Пока эсминец совершал провокационные действия в береговой зоне России, самолет наблюдал за действиями российских войск в Крыму, передает INFOX.

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россия сша японское море дандыкин
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