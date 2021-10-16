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Двенадцатилетняя школьница из Екатеринбурга установила почти 200 рекордов

  /   Обновлено: 16 октября 2021 13:13
Общество
Двенадцатилетняя школьница из Екатеринбурга установила почти 200 рекордов
interrecord.ru  /  Международное агентство регистрации рекордов INTERRECORD

Екатеринбург, 16 октября. Школьница из Екатеринбурга Каролина Черных стала единственным в мире подростком-рекордсменом по «Золотым рекордам», сообщило международное агентство Interrecord.

За последние пять лет 12-летняя девочка установила 187 рекордов. Первое достижение Каролины Черных — жим штанги вполовину собственного веса — зафиксировано, когда ей было 8 лет. Позднее она показала лучший результат в толкании автомобиля, отжимании с упором сзади.

Последний рекорд жительница Екатеринбурга посвятила ветеранам Великой Отечественной войны. Девочка простояла 1 час и 17 минут на гвоздях. Каролина Черных с детства увлекается спортом, ее тренирует отец. Она завоевала десятки наград и медалей, школьницу также признали «Первой ракеткой России» среди детей, сообщает канал «360».

Ранее победитель дагестанского этапа конкурса «Учитель года — 2020» Лариса Шихбабаева заявила, что педагоги не должны отбирать гаджеты у школьников. Вместо этого нужно учить ребят эффективно использовать свое время в интернете.

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екатеринбург школьница рекорды
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