Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 15:19
15:18
Шоу-бизнес
Блогер Манукян: «Игру в кальмара» быстро забудут, это временная популярность»
15:17
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» разработает план по разоружению боевиков в Ливии
15:14
Весь мир
Около 600 экоактивистов были задержаны на акциях протеста в Вашингтоне
15:13
Общество
Петербуржцы простились с Зинаидой Корневой в храме святителя Николая Чудотворца
15:09
Экономика
Еврокомиссия рассматривает возможность введения пошлин на фанеру из России
15:07
Происшествия
Воронежец на Renault устроил смертельное ДТП на трассе «М-4 Дон»
15:06
Происшествия
Автобус с детьми столкнулся с легковушкой возле Ново-Южного кладбища в Омске
15:06
Происшествия
Подросток-мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой в Вольске
15:03
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» начнет с наемников вывод иностранных войск из Ливии
15:01
Шоу-бизнес
Экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев высказался об отношениях с Ириной Тоневой
Все новости

Пережившая домогательства Проклова прокомментировала слова Булановой о жертвах харассмента
Шоу-бизнес
Пережившая домогательства Проклова прокомментировала слова Булановой о жертвах харассмента
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 16 октября. Советская и российская актриса Елена Проклова высказалась о заявлении певицы Татьяны Булановой, которая осудила некоторых жертв харассмента. Исполнительница нелестно отозвалась о представительницах шоу-бизнеса, рассказывающих о домогательствах годы спустя.

По словам Булановой, некоторые артистки получают привилегии в карьере в обмен на интим, а затем через долгое время публично называют себя жертвами харассмента. Певица сравнила таких женщин с проститутками и отметила, что при столкновении с домогательствами нужно давать отпор или придавать произошедшее огласке сразу. Проклова прокомментировала слова исполнительницы в беседе с «Газетой.Ru».

«Я думаю, что, когда женщина уже взрослая, нужно соизмерять свои поступки и отношения. Мне кажется, что неправильно называть это проституцией, это другая история. Нельзя все валить в одну кучу и нельзя осуждать человека, который рассказывает о своей беде», — отметила актриса.

Невские Новости /

Сама звезда отечественного кино еще весной рассказывала в эфире шоу «Секрет на миллион», что пережила сексуальные домогательства в 12 и 15 лет. Однако в сознательном возрасте Проклова с подобными ситуациями не сталкивалась. По словам актрисы, многие люди не находят другого способа для продолжения творческого пути, поэтому пробиваются за счет интима.

«Мне их всегда очень жаль, и я счастлива, что в моей судьбе такого не было никогда. То ли время было другое, то ли судьба у меня везучая. Мы всегда работали исходя из творческого желания быть вместе», — подытожила артистка.

Ранее Елена Проклова объяснила, почему спустя долгие годы рассказала о пережитых в юном возрасте домогательствах. Актриса заявила, что хотела помочь несовершеннолетним, попавшим в похожую ситуацию.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Пережившая домогательства Проклова прокомментировала слова Булановой о жертвах харассмента
буланова знаменитости проклова
Комментировать