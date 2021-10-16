Пережившая домогательства Проклова прокомментировала слова Булановой о жертвах харассмента

Москва, 16 октября. Советская и российская актриса Елена Проклова высказалась о заявлении певицы Татьяны Булановой, которая осудила некоторых жертв харассмента. Исполнительница нелестно отозвалась о представительницах шоу-бизнеса, рассказывающих о домогательствах годы спустя.

По словам Булановой, некоторые артистки получают привилегии в карьере в обмен на интим, а затем через долгое время публично называют себя жертвами харассмента. Певица сравнила таких женщин с проститутками и отметила, что при столкновении с домогательствами нужно давать отпор или придавать произошедшее огласке сразу. Проклова прокомментировала слова исполнительницы в беседе с «Газетой.Ru».

«Я думаю, что, когда женщина уже взрослая, нужно соизмерять свои поступки и отношения. Мне кажется, что неправильно называть это проституцией, это другая история. Нельзя все валить в одну кучу и нельзя осуждать человека, который рассказывает о своей беде», — отметила актриса.

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Сама звезда отечественного кино еще весной рассказывала в эфире шоу «Секрет на миллион», что пережила сексуальные домогательства в 12 и 15 лет. Однако в сознательном возрасте Проклова с подобными ситуациями не сталкивалась. По словам актрисы, многие люди не находят другого способа для продолжения творческого пути, поэтому пробиваются за счет интима.

«Мне их всегда очень жаль, и я счастлива, что в моей судьбе такого не было никогда. То ли время было другое, то ли судьба у меня везучая. Мы всегда работали исходя из творческого желания быть вместе», — подытожила артистка.

Ранее Елена Проклова объяснила, почему спустя долгие годы рассказала о пережитых в юном возрасте домогательствах. Актриса заявила, что хотела помочь несовершеннолетним, попавшим в похожую ситуацию.