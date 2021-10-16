Только по-английски: Киев проверит «правильность» написания имен в украинских паспортах

Национальная комиссия Украины по вопросам стандартов государственного языка (НКСЯ) приступила к реализации масштабной программы проверки основных документов украинских граждан. На сей раз предметом тщательного изучения соответствующих органов стала латинская транслитерация имен и фамилий украинцев в местных идентификационных карточках и удостоверениях на выезд за пределы страны. По словам аналитиков, в ближайшее время официальный Киев заставит десятки тысяч украинцев изменить свои паспортные данные. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Несколько дней назад в эфире одного из центральных украинских телевизионных каналов председатель НКСЯ Орыся Демская клятвенно пообещала, что представители подконтрольной ей структуры «в сжатые сроки установят, соответствует ли транслитерация информации в украинских паспортах международной практике». По словам чиновницы, в настоящее время при буквенном переводе на латиницу имен и фамилий многих украинцев в упомянутых документах возникает путаница.

«Из-за этого людям приходится по несколько раз менять удостоверения личности», — констатировала она.

О методах своей работы представители офиса украинского «языкового омбудсмена» предпочитают не распространяться.

«Посмотрим, какие решения примет наша комиссия и какие рекомендации по этому поводу даст Институт украинского языка», — многозначительно заявила Демская.

И, если так можно выразиться, ввела общественность в заблуждение.

«Дело в том, что Институт украинского языка даже в качестве ведущего научно-исследовательского учреждения в области лингвистики не имеет исключительных полномочий рекомендовать изменения в транслитерации: этим занимается Национальная академия наук Украины, — объяснил в комментарии Федеральному агентству новостей профессор филологии Валентин Салий. — Помимо прочего, некоторые националистически настроенные специалисты «языковой комиссии» успели вступить в полемику с учеными: сейчас доказывают им, что написание по-латински тех же имен и фамилий украинцев в документах должно осуществляться «особенным образом»: Алексей записан как Oleksa, Александр — как Oles`, а Марина — как Mar`ana».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Свое видение решения проблемы представляют органы украинской миграционной службы на местах. На днях житель Черниговской области Константин Б. столкнулся с поистине показательной бюрократической проблемой. В новом заграничном паспорте он записан как Kostiantyn, хотя во всех метрических документах и справках имя не изменялось даже в украинском написании. На все его заявления о том, что он грек по национальности и теперь ему придется доказывать правильность того или иного удостоверения, гражданин получал стереотипный ответ: «В загранпаспортах мы пишем только по-английски, а не по-русски или по-гречески». Внятно объяснить причины оформления документов «по-английски» паспортистка так и не смогла.

«Следует особенно отметить, что попытки стандартизировать имена и фамилии в украинских паспортах «на новый лад» уже ударили и еще ударят не только по русскоязычным гражданам Украины, — рассказал корреспонденту ФАН юрист Виктор Барчук. — В обозримом будущем в поле зрения различного рода «языковых комиссий» попадут этнические венгры и румыны, также являющиеся украинскими гражданами. Как, например, правильно транслитерировать распространенное на Закарпатье имя Ласло или не менее распространенную на Буковине фамилию Чобану?»

А вот этот вопрос пока остается без ответа. На некоторых форумах в украинском сегменте Всемирной паутины обладателей «нестандартных для Украины имен» призывают смириться и пользоваться уже имеющимися в наличии документами.

«Дайте [украинским] чиновникам-националистам почувствовать свою значимость», — резюмируется в соответствующих призывах.

Тем временем, согласно результатам независимых опросов общественного мнения, каждый третий житель Украины планирует выехать на постоянное место жительства и работу за пределы своей родины, а каждый пятый украинец намерен получить иностранное гражданство.