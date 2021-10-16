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Баранец призвал Москву «показать силу» после инцидента с эсминцем Chafee в Японском море

  /   Обновлено: 16 октября 2021 13:02
Армия
Баранец призвал Москву «показать силу» после инцидента с эсминцем Chafee в Японском море
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

Москва, 16 октября. Система задержания иностранных кораблей-нарушителей государственных границ России нуждается в значительном ужесточении, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Инцидент с эсминцем ВМС США Chafee в Японском море является очевидной провокацией со стороны американских властей, сообщил Баранец в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.

«Нас серьезно проверяют. […]Пытаются дойти до донышка, чтобы мы серьезно отреагировали», — дал свой комментарий Баранец по поводу действий американского боевого корабля вблизи рубежей РФ.

По его словам, Москва должна «показать силу» для недопущения новых провокаций и оповестить об этом другие страны мира. Эксперт полагает, что России следует радикально пересмотреть свою систему задержания кораблей-нарушителей и проинформировать об этом другие государства.

«Ничего страшного, если мы из какого-то эсминца устроим братскую могилу для 300 американских трупов в территориальных водах РФ», — заявил военный обозреватель «КП».

Подобная жесткая реакция России не станет причиной полномасштабного военного конфликта с США, резюмировал Баранец.

Ранее военный обозреватель высмеял попытки угрожать российской армии ракетами Blue Spear, которые намерены закупить Вооруженные силы Эстонии. Об официальной реакции командования ВМС США на происшествие с участием эсминца Chafee в Японском море сообщал RT.

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баранец вмс chafee
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