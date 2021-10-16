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Бойцы РХБ защиты провели массовую дезинфекцию всех сборных пунктов призывников в ЮВО

  /   Обновлено: 16 октября 2021 13:01
Армия
Бойцы РХБ защиты провели массовую дезинфекцию всех сборных пунктов призывников в ЮВО
Pr scr mil.ru

Ростов-на-Дону, 16 октября. Расчеты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию пятнадцати военных комиссариатов общей площадью в пять гектаров.

Бойцы РБХ защиты продезинфицировали не только пункты сбора, но и прилегающие территории, места построения, подсобные помещения, классы, а также все контактные поверхности. О проделанной ими работе рассказали в пресс-службе ЮВО.

Для столь масштабной дезинфекции военные использовали авторазливочные станции АРС-14КМ и специальные насадки для обработки зданий и фасадов. Все элементы призывных пунктов обработали раствором дветретиосновной соли гипохлорита кальция (ДТС-ГК). Обработку осуществляют дважды в день.

Помимо постоянной обработки призывных пунктов, в военкоматах были приняты строгие санитарные нормы на время осеннего призыва на службу. Была организована дистанционная проверка документов, а призывные и сборные пункты обеспечили всем необходимым медицинским имуществом, средствами защиты и экспресс-тестами на COVID-19.

Ранее замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин заявил журналистам, что в стране были повышены требования к здоровью призывников.

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юво рхбз дезинфекция
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