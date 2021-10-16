Телеведущий Шейнин осадил сидящего в теплой Москве украинского политолога Запорожского

Москва, 16 октября. Российский телеведущий Артем Шейнин раскритиковал слова киевского политолога Сергея Запорожского, который рассуждал о замерзающих украинцах, сидя в теплой Москве.

В эфире передачи «Время покажет» эксперты обсудили сложную ситуацию с энергоносителями в Европе и проанализировали, как именно этот кризис может отразиться на городах Украины.

Сергей Запорожский во время программы попытался убедить гостей студии, что Киеву якобы удалось решить вопрос с дефицитом углеводородов на Украине. Однако ему возразил Шейнин, говоря о печальной ситуации с отоплением в стране.

«Вообще сейчас Украина в стадии замерзания, потому что у вас своего газа нет», — отметил телеведущий.

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После этого киевский политолог сказал, что Украина разработает программу по экономии топлива, поддерживая температуру в жилых домах и социальных ведомствах на минимальном уровне. По его мнению, 12 градусов тепла — это «нормальная температура» для здания. Затем слово взял ведущий, который одной фразой сумел осадить украинского эксперта.

«Сидя в хорошо отапливаемой Москве, говорит, что 12 градусов на Украине — это нормально. Ты рискуешь», — заметил Шейнин.

Телеведущий напомнил эксперту, что кризис на Украине спровоцирован действиями киевской власти, которая отказывается от контракта с Россией в ущерб собственному населению.

Как стало известно ранее, вице-премьер России Александр Новак назвал иждивенческим подход Украины к покупке газа. По его словам, В Киеве ведут себя так, будто им все должны.