Израильский посол анонсировал переговоры по Сирии с участием глав совбезов России и США

Москва, 16 октября. Россия, Израиль и Соединенные Штаты договорились о проведении переговоров на уровне глав советов безопасности, на которых стороны обсудят иранский вопрос и Сирию, сообщил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

По словам дипломата, пока что существуют договоренности о проведении самой встречи, однако дата и место еще не согласованы. Израиль готов принять делегации, однако этот вопрос еще не решен.

«Я надеюсь, что сейчас приедет наш премьер-министр и уже окончательно смогут определиться. На данном этапе есть только договоренность и понимание, что это (встреча) пройдет, но когда именно — об этом пока не договорились», — сказал посол в интервью РИА Новости.

Как стало известно ранее, глава МИД России Сергей Лавров заявил о важности продолжения диалога с Израилем по безопасности на Ближнем Востоке.