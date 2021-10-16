Popular Mechanics: Россия способна без единого выстрела вывести из строя истребители ВВС США F-35

Вашингтон, 16 октября. Агентство национальной безопасности (АНБ) США обеспокоено уязвимостью американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II перед кибератаками. Об этом пишет американское издание Popular Mechanics.

По данным издания, все современные американские системы вооружения управляются компьютерными системами. При этом к настоящему моменту американские военные не сталкивались с высокотехнологичным противником, поэтому не способны понять, как будет функционировать вооружение без поддержки компьютеров.

«Компьютеры добавляют функциональные возможности, в том числе управление огнем, навигацию и связь. Компьютеры часто связаны в большие, иногда охватывающие весь земной шар, сети, способные отдавать приказы, собирать данные, сообщать о появлении врага и даже координировать атаку», — говорится в публикации.

По словам аналитиков АНБ, Россия обладает возможностями, которые позволяют без единого выстрела вывести из строя истребители ВВС США F-35. Кроме того, использование компьютерных уязвимостей может сделать бесполезными американские корабли и спутники, поэтому ведомство требует, чтобы американский военно-промышленный комплекс более серьезно относился к кибербезопасности.

Ранее полковник ВС США в отставке Ричард Хукер заявил, что Вооруженные силы России являются грозной силой, столкновение с которой может обернуться для американской армии серьезными последствиями. По его словам, российская армия закалена в боях, а также обладает современным вооружением и техникой, поэтому Вашингтону следует избегать войны с Россией.