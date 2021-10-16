Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 15:18
15:18
Шоу-бизнес
Блогер Манукян: «Игру в кальмара» быстро забудут, это временная популярность»
15:17
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» разработает план по разоружению боевиков в Ливии
15:14
Весь мир
Около 600 экоактивистов были задержаны на акциях протеста в Вашингтоне
15:13
Общество
Петербуржцы простились с Зинаидой Корневой в храме святителя Николая Чудотворца
15:09
Экономика
Еврокомиссия рассматривает возможность введения пошлин на фанеру из России
15:07
Происшествия
Воронежец на Renault устроил смертельное ДТП на трассе «М-4 Дон»
15:06
Происшествия
Автобус с детьми столкнулся с легковушкой возле Ново-Южного кладбища в Омске
15:06
Происшествия
Подросток-мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой в Вольске
15:03
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» начнет с наемников вывод иностранных войск из Ливии
15:01
Шоу-бизнес
Экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев высказался об отношениях с Ириной Тоневой
Все новости

Popular Mechanics: Россия способна без единого выстрела вывести из строя истребители ВВС США F-35
Армия
Popular Mechanics: Россия способна без единого выстрела вывести из строя истребители ВВС США F-35
wikipedia.org  /  Ken Videan / GFDL 1.2 / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen / Общественное достояние

Вашингтон, 16 октября. Агентство национальной безопасности (АНБ) США обеспокоено уязвимостью американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II перед кибератаками. Об этом пишет американское издание Popular Mechanics.

По данным издания, все современные американские системы вооружения управляются компьютерными системами. При этом к настоящему моменту американские военные не сталкивались с высокотехнологичным противником, поэтому не способны понять, как будет функционировать вооружение без поддержки компьютеров.

«Компьютеры добавляют функциональные возможности, в том числе управление огнем, навигацию и связь. Компьютеры часто связаны в большие, иногда охватывающие весь земной шар, сети, способные отдавать приказы, собирать данные, сообщать о появлении врага и даже координировать атаку», — говорится в публикации.

По словам аналитиков АНБ, Россия обладает возможностями, которые позволяют без единого выстрела вывести из строя истребители ВВС США F-35. Кроме того, использование компьютерных уязвимостей может сделать бесполезными американские корабли и спутники, поэтому ведомство требует, чтобы американский военно-промышленный комплекс более серьезно относился к кибербезопасности.

Ранее полковник ВС США в отставке Ричард Хукер заявил, что Вооруженные силы России являются грозной силой, столкновение с которой может обернуться для американской армии серьезными последствиями. По его словам, российская армия закалена в боях, а также обладает современным вооружением и техникой, поэтому Вашингтону следует избегать войны с Россией.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Popular Mechanics: Россия способна без единого выстрела вывести из строя истребители ВВС США F-35
россия сша f-35
Комментировать