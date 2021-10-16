Колумбийские ученые разработали БАД для защиты пчел от пестицидов

Агрохимикаты и удобрения, которые используют в сельском хозяйстве, оказывают губительное воздействие на самых трудолюбивых насекомых — пчел. Добывая в полях мед, они нередко попадают под воздействие пестицидов. Это сокращает продолжительность их жизни, влияет на трудоспособность и репродуктивную функцию.

По словам ученых, пчел на планете остается все меньше, а в последние десятилетия они исчезают с пугающей быстротой. Последствия могут быть катастрофическими для всего человечества.

«Если пчелы исчезнут, мы окажемся в зависимости от очень небольшого набора продуктов: пшеницы, кукурузы, риса. Пчелы помогают нам сохранять широкий спектр продуктов и обеспечивают продовольственную безопасность, дают людям огромное разнообразие питательных веществ», — пояснил профессор биологии Андрес Риверос.

Чтобы защитить пчел от негативный последствий, группа исследователей с факультета естественных наук Университета Росарио разработала специальную пищевую добавку. Препарат был протестирован на университетской пасеке.

«Наш «суперфуд» — это смесь молекул, с которыми пчелы знакомы. Мы всегда подчеркивали, что не хотим использовать лекарства. Потому что в сельском хозяйстве сейчас итак используют кучу химических препаратов. Наш «суперфуд» — это просто обычная пищевая добавка для пчел, то же, что они обычно едят, только в ней больше полезных веществ», — отметил профессор.

По словам профессора, пчелы, употреблявшие новый БАД, стали чувствовать себя лучше. Эксперимент оказался успешным, и университет Росарио уже получил патент на свою разработку.