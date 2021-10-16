Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 15:18
15:18
Шоу-бизнес
Блогер Манукян: «Игру в кальмара» быстро забудут, это временная популярность»
15:17
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» разработает план по разоружению боевиков в Ливии
15:14
Весь мир
Около 600 экоактивистов были задержаны на акциях протеста в Вашингтоне
15:13
Общество
Петербуржцы простились с Зинаидой Корневой в храме святителя Николая Чудотворца
15:09
Экономика
Еврокомиссия рассматривает возможность введения пошлин на фанеру из России
15:07
Происшествия
Воронежец на Renault устроил смертельное ДТП на трассе «М-4 Дон»
15:06
Происшествия
Автобус с детьми столкнулся с легковушкой возле Ново-Южного кладбища в Омске
15:06
Происшествия
Подросток-мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой в Вольске
15:03
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» начнет с наемников вывод иностранных войск из Ливии
15:01
Шоу-бизнес
Экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев высказался об отношениях с Ириной Тоневой
Все новости

Правозащитники обвинили Турцию в неправомерном отношении к афганцам
Весь мир
Правозащитники обвинили Турцию в неправомерном отношении к афганцам
flickr.com  /  NATO North Atlantic Treaty Organization/CC BY-NC-ND 2.0

Турецкие власти при помощи насилия выдворяют афганских просителей убежища в Иран в нарушение норм международного права, сообщила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

Несколько выходцев из южноазиатского государства рассказали HRW, что они и их попутчики подверглись физическому насилию со стороны турецких военных: некоторых нелегалов избили до такой степени, что переломали им кости. Затем обездоленных людей, попавших на территорию Турции из Ирана, выдворили из страны группами от 50 до 300 человек, при этом какие-то семьи были разделены.

«Власти Турции отказывают афганцам, пытающимся попасть в безопасное место, в праве получить убежище, — сказал старший исследователь по кризисам и конфликтам в HRW Белкис Вилле. — Турецкие солдаты также жестоко обращаются с афганцами, незаконно прогоняя их [из страны]».

С 25 сентября по 11 октября правозащитники связались с шестью афганцами, пятеро из которых скрываются в Турции, а один был выдворен в Иран. Все они бежали из Афганистана незадолго до или уже после 15 августа, когда радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) взяло под свой контроль власть в стране.

По словам выходцев из южноазиатского государства, иранские контрабандисты отвезли их посреди ночи к границе с Турцией. После этого они столкнулись с тем, что турецкие солдаты открыли огонь и начали избивать «незваных гостей». Одному из нелегалов удалось остаться в Турции с первой попытки, другим только с третьего захода.

Афганцы рассказали, что турецкие солдаты конфисковали имущество, с которым они прибыли к границе, и сожгли все вещи. Кроме того, по словам одного из источников, военные республики раздели всех мужчин в группе до трусов и бросили их одежду в огонь, после чего насильно выдворили в Иран.

«Когда я пытался пересечь границу во второй раз, я видел, как турецкие солдаты колотили людей до такой степени, что они были все в крови и имели большие раны на голове. Военные били меня около 20 минут прикладами своего оружия и палками, а затем оставили истекать кровью», — рассказал один из мужчин.

Наплыв афганцев

По официальным данным, Турция принимает самое большое число беженцев во всем мире. В республике проживает 3,7 миллиона сирийцев, а также более 400 тысяч людей из Афганистана, Ирака и других стран. После того как «Талибан» начал свое наступление, поток нелегалов из южноазиатского государства в направлении Европы увеличился.

Усилия турецкого правительства по недопущению беженцев из Афганистана активизировались в августе, когда ускорилось строительство многокилометровой бетонной стены в провинции Ван. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что восточная граница республики была оснащена камерами ночного видения. Кроме того, там было развернуто большое число военнослужащих, включая 750 офицеров специальных операций.

Тем не менее решения, которые предпринимают власти Турции, не являются в полной мере эффективными. Сотни нелегалов из Афганистана ежедневно прибывают в страну нелегальными путями. Несмотря на то что Анкара все же пытается депортировать незваных гостей, многим из них удается задержаться в республике.

Массовое прибытие афганцев вызвало негодование турок, недовольных политикой открытых дверей еще со времен сирийского кризиса. В социальных сетях была запущена акция «Я не хочу беженцев в моей стране».

Неновая практика

Жестокое отношение к беженцам со стороны властей Анкары фиксировалось и ранее. Так, HRW отмечала, что в марте и апреле 2016 года турецкие пограничники применили насилие в отношении сирийских просителей убежища и контрабандистов, убив пять человек, в том числе ребенка, и серьезно ранив еще 14.

«В то время как высокопоставленные турецкие чиновники утверждают, что они приветствуют сирийских беженцев с открытыми границами и распростертыми объятиями, пограничники убивают и избивают этих людей», — прокомментировал инцидент представитель HRW Герри Симпсон.

По официальным данным, в Турции находится примерно 1,2 млн сирийских беженцев в возрасте от 18 до 25 лет. Согласно исследованию, проведенному Университетом Бахчешехир (Стамбул) в 2020 году, более половины из них намерены вернуться на родину или уехать в другую страну из-за плохих жизненных условий и дискриминации.

В результате опроса выяснилось, что 45% сирийской молодежи в Турции не работают и не ходят в учебные заведения. Поскольку 86,6% из них не могут получить сертификат о признании своего образования, они не лишены права посещать университет или претендовать на определенные должности. Кроме того, 76,6% беженцев не получают свою зарплату в полном объеме каждый месяц.

Несмотря на недовольство местных граждан засильем беженцев, действующему руководству Турции выгодно удерживать мигрантов на своей территории. Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана во всеуслышание заявляет о недостаточном финансировании сирийских беженцев со стороны Евросоюза, фактически вымогая деньги на их содержание. В противном случае турки грозят перестать сдерживать поток мигрантов и открыть границы в Европу.

Однако стоит учитывать, что кризис беженцев во многом был спровоцирован самой Анкарой. Войска Турции находятся в Сирийской Арабской Республике (САР) без официального мандата со стороны легитимных властей Дамаска. В районах Сирии, захваченных турецкими ВС и лояльными Анкаре вооруженными группировками, неоднократно фиксировались этнические чистки и беспрецедентный уровень преступности. Таким образом, бесчинства протурецких фракций являются одной из причин, по которой сирийские беженцы не могут вернуться на родину.

Вина — на НАТО

За непрекращающийся поток нелегалов из Афганистана ответственны не только сами талибы, но и силы стран НАТО, которые долгое время находились на территории Исламской Республики. Американцы так и не смогли навести порядок в стране, допустив усиление позиций радикальных исламистов. В итоге талибы захватывали одну провинцию за другой, при этом загребая произведенное на Западе оружие.

Многие афганцы понимали, что приход к власти боевиков неминуем, и принялись бежать в сторону Европу через территории Ирана и Турции.

Вплоть до августа нынешнего года Анкара также располагала более 500 военнослужащих, дислоцированных в Афганистане в рамках миссии НАТО по подготовке афганских сил безопасности. Однако после захвата власти «Талибаном» туркам не удалось сохранить свой военный контингент, несмотря на многочисленные инициативы.

Хотя Турция была участником миссии НАТО, власти республики отказались принимать беженцев из Афганистана и отметили, что не вынесут «дополнительного бремени» после сирийского кризиса. В конечном счете это не спасло Анкару, и выходцы из южноазиатского государства стали проникать нелегально.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Правозащитники обвинили Турцию в неправомерном отношении к афганцам
беженцы афганистан турция hrw
Комментировать