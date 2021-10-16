Правозащитники обвинили Турцию в неправомерном отношении к афганцам

Турецкие власти при помощи насилия выдворяют афганских просителей убежища в Иран в нарушение норм международного права, сообщила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

Несколько выходцев из южноазиатского государства рассказали HRW, что они и их попутчики подверглись физическому насилию со стороны турецких военных: некоторых нелегалов избили до такой степени, что переломали им кости. Затем обездоленных людей, попавших на территорию Турции из Ирана, выдворили из страны группами от 50 до 300 человек, при этом какие-то семьи были разделены.

«Власти Турции отказывают афганцам, пытающимся попасть в безопасное место, в праве получить убежище, — сказал старший исследователь по кризисам и конфликтам в HRW Белкис Вилле. — Турецкие солдаты также жестоко обращаются с афганцами, незаконно прогоняя их [из страны]».

Turkish authorities are summarily pushing Afghan asylum seekers crossing into the country from Iran back to Iran, in violation of international law. https://t.co/QBaFMiRHfs — Human Rights Watch (@hrw) October 15, 2021

С 25 сентября по 11 октября правозащитники связались с шестью афганцами, пятеро из которых скрываются в Турции, а один был выдворен в Иран. Все они бежали из Афганистана незадолго до или уже после 15 августа, когда радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) взяло под свой контроль власть в стране.

По словам выходцев из южноазиатского государства, иранские контрабандисты отвезли их посреди ночи к границе с Турцией. После этого они столкнулись с тем, что турецкие солдаты открыли огонь и начали избивать «незваных гостей». Одному из нелегалов удалось остаться в Турции с первой попытки, другим только с третьего захода.

Афганцы рассказали, что турецкие солдаты конфисковали имущество, с которым они прибыли к границе, и сожгли все вещи. Кроме того, по словам одного из источников, военные республики раздели всех мужчин в группе до трусов и бросили их одежду в огонь, после чего насильно выдворили в Иран.

«Когда я пытался пересечь границу во второй раз, я видел, как турецкие солдаты колотили людей до такой степени, что они были все в крови и имели большие раны на голове. Военные били меня около 20 минут прикладами своего оружия и палками, а затем оставили истекать кровью», — рассказал один из мужчин.

I met Afghan refugees that had crossed into Turkey with the help of people smugglers. They were living in an exposed ravine on the outskirts of the city of Van. Several said they had already been the victim of pushbacks pic.twitter.com/RAlDheaP3r — Peter Yeung (@ptr_yeung) October 14, 2021

Наплыв афганцев

По официальным данным, Турция принимает самое большое число беженцев во всем мире. В республике проживает 3,7 миллиона сирийцев, а также более 400 тысяч людей из Афганистана, Ирака и других стран. После того как «Талибан» начал свое наступление, поток нелегалов из южноазиатского государства в направлении Европы увеличился.

Усилия турецкого правительства по недопущению беженцев из Афганистана активизировались в августе, когда ускорилось строительство многокилометровой бетонной стены в провинции Ван. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что восточная граница республики была оснащена камерами ночного видения. Кроме того, там было развернуто большое число военнослужащих, включая 750 офицеров специальных операций.

Turkey’s great wall on the Iran border to stop Afghan and South Asian migrants pic.twitter.com/dcEGk34YUz — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 5, 2021

Тем не менее решения, которые предпринимают власти Турции, не являются в полной мере эффективными. Сотни нелегалов из Афганистана ежедневно прибывают в страну нелегальными путями. Несмотря на то что Анкара все же пытается депортировать незваных гостей, многим из них удается задержаться в республике.

Массовое прибытие афганцев вызвало негодование турок, недовольных политикой открытых дверей еще со времен сирийского кризиса. В социальных сетях была запущена акция «Я не хочу беженцев в моей стране».

Cansu Yumuşak yazdı ✍️



"'Ülkemde mülteci istemiyorum' ile yayılan nefret söylemi, mültecilerin de isteyerek mülteci olmadığını göz ardı ediyor. Herkesin kendi dilinde anlaşabileceği, yönetiminde söz alabileceği bir ülkede özgürce yaşama hakkı vardır."



????https://t.co/wlTyksDQah pic.twitter.com/ycwTw4HNUE — POLEN Ekoloji Kolektifi (@PolenEkoloji) August 14, 2021

Неновая практика

Жестокое отношение к беженцам со стороны властей Анкары фиксировалось и ранее. Так, HRW отмечала, что в марте и апреле 2016 года турецкие пограничники применили насилие в отношении сирийских просителей убежища и контрабандистов, убив пять человек, в том числе ребенка, и серьезно ранив еще 14.

«В то время как высокопоставленные турецкие чиновники утверждают, что они приветствуют сирийских беженцев с открытыми границами и распростертыми объятиями, пограничники убивают и избивают этих людей», — прокомментировал инцидент представитель HRW Герри Симпсон.

Turkey: Border Guards Kill and Injure Asylum Seekers https://t.co/Wcv772DnD8 — Human Rights Watch (@hrw) May 10, 2016

По официальным данным, в Турции находится примерно 1,2 млн сирийских беженцев в возрасте от 18 до 25 лет. Согласно исследованию, проведенному Университетом Бахчешехир (Стамбул) в 2020 году, более половины из них намерены вернуться на родину или уехать в другую страну из-за плохих жизненных условий и дискриминации.

В результате опроса выяснилось, что 45% сирийской молодежи в Турции не работают и не ходят в учебные заведения. Поскольку 86,6% из них не могут получить сертификат о признании своего образования, они не лишены права посещать университет или претендовать на определенные должности. Кроме того, 76,6% беженцев не получают свою зарплату в полном объеме каждый месяц.

Survey: Young Syrians plagued by social and economic discrimination in Turkey | Arab News https://t.co/BSWTRbAg3d — Free Syria Media Hub (@Free_Media_Hub) May 31, 2020

Несмотря на недовольство местных граждан засильем беженцев, действующему руководству Турции выгодно удерживать мигрантов на своей территории. Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана во всеуслышание заявляет о недостаточном финансировании сирийских беженцев со стороны Евросоюза, фактически вымогая деньги на их содержание. В противном случае турки грозят перестать сдерживать поток мигрантов и открыть границы в Европу.

Однако стоит учитывать, что кризис беженцев во многом был спровоцирован самой Анкарой. Войска Турции находятся в Сирийской Арабской Республике (САР) без официального мандата со стороны легитимных властей Дамаска. В районах Сирии, захваченных турецкими ВС и лояльными Анкаре вооруженными группировками, неоднократно фиксировались этнические чистки и беспрецедентный уровень преступности. Таким образом, бесчинства протурецких фракций являются одной из причин, по которой сирийские беженцы не могут вернуться на родину.

Very important article...



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War Crimes in #Afrin



https://t.co/ifut3agx3c — Amed Dicle (@ameddicleT) February 18, 2021

Вина — на НАТО

За непрекращающийся поток нелегалов из Афганистана ответственны не только сами талибы, но и силы стран НАТО, которые долгое время находились на территории Исламской Республики. Американцы так и не смогли навести порядок в стране, допустив усиление позиций радикальных исламистов. В итоге талибы захватывали одну провинцию за другой, при этом загребая произведенное на Западе оружие.

Многие афганцы понимали, что приход к власти боевиков неминуем, и принялись бежать в сторону Европу через территории Ирана и Турции.

Escaping the Taliban: Fleeing Afghans struggle to enter Turkey - BBC News - BBC News https://t.co/QoOvnGbwuN pic.twitter.com/EXrOV5VjeJ — Noah Ross (@drnoahross) October 12, 2021

Вплоть до августа нынешнего года Анкара также располагала более 500 военнослужащих, дислоцированных в Афганистане в рамках миссии НАТО по подготовке афганских сил безопасности. Однако после захвата власти «Талибаном» туркам не удалось сохранить свой военный контингент, несмотря на многочисленные инициативы.

Хотя Турция была участником миссии НАТО, власти республики отказались принимать беженцев из Афганистана и отметили, что не вынесут «дополнительного бремени» после сирийского кризиса. В конечном счете это не спасло Анкару, и выходцы из южноазиатского государства стали проникать нелегально.

1 Организация запрещена на территории РФ.