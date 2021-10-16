Власти США планируют откупиться от семей жертв ошибочного удара по Кабулу

В качестве извинения за ошибочный ракетный удар по жилому кварталу Кабула США предлагают выплатить семьям погибших денежные компенсации и помочь покинуть Афганистан.

Пентагон планирует активнее сотрудничать с Госдепартаментом в работе, направленной на оказание помощи афганцам, являющимся родственниками жертв августовского нападения.

U.S. offers payments, relocation to family of Afghans killed in botched drone attack https://t.co/WP3QuJpATk pic.twitter.com/1JIdZZaqzj — Reuters (@Reuters) October 16, 2021

Как сообщает Reuters, пока власти Соединенных Штатов не указывают точный размер предполагаемых «выплат соболезнований ex-gratia», как их назвал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Несостоявшаяся месть

Удар по Кабулу был нанесен американскими силами в конце августа, спустя несколько дней после нападения на международный аэропорт, ставшего серьезной предпосылкой для новой трагедии.

Вечером 26 августа боевик-смертник совершил самоподрыв у одного из пропускных пунктов воздушной гавани. Затем сдетонировало СВУ, заложенное в припаркованный автомобиль. Третий взрыв произошел рядом с отелем Baron, располагающимся неподалеку.

Поскольку в этот момент на территории международного аэропорта проводилась экстренная эвакуация иностранных сил и их афганских союзников, там находилось большое количество людей. В результате первого взрыва и последующей за ним беспорядочной стрельбы погибли около 200 человек, среди которых оказались 13 американских военнослужащих. Более тысячи афганцев были ранены.

Федеральное агентство новостей /

Ответственность за инцидент взяла на себя группировка «Вилаят Храсан», которая является региональным отделением «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Федеральное агентство новостей /

После этого в США объявили о том, что в ближайшее время ожидают новых терактов. В связи с этим Пентагон решил нанести превентивный удар по предполагаемым боевикам в Кабуле. Однако американские военные совершили роковую ошибку: в результате ракетных пусков с беспилотника 29 августа погибли 10 мирных жителей, семеро из которых были детьми, а один из трех убитых взрослых — сотрудником американской благотворительной организации Nutrition & Education International. Нападение было совершено в жилом квартале афганской столицы.

"[The US] can see that there were innocent children near the car."



Apology ‘not enough’, say survivors of US drone attack in Kabul https://t.co/Zs2GDAeci4 pic.twitter.com/swth7Y751B — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 18, 2021

Неохотная ответственность

В середине сентября глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Фрэнк Маккензи был наконец вынужден официально признать, что атака в Кабуле была ошибкой.

U.S. CENTCOM Commander: ‘I Am Fully Responsible’ for Drone Strike That Killed Civilians | MRCTV https://t.co/vztKkWCaSe — Filtered News (@filterednews) September 18, 2021

Этому предшествовали почти две недели публичных опровержений информации о жертвах и заявления о том, что ВВС Соединенных Штатов ликвидировали пособников радикальных исламистов, готовивших теракт.

Впрочем, внимание международного сообщества к трагедии, в конце концов, привело к тому, что Вашингтон вынужден был инициировать проведение межведомственной экспертизы, результаты которой в Пентагоне не смогли опровергнуть.

flickr.com / U.S. Secretary of Defense

Впрочем, даже после этого однозначных заявлений от Маккензи не последовало, а итоговым признанием вины американцев стало осторожное утверждение о том, что членство убитых в ИГ было «маловероятным».

Именно тогда генерал принес публичные извинения за ошибку и пообещал, что поднимет вопрос о компенсации семьям погибших.

По «милости» США

Сейчас же Пентагон вновь напомнил о своих намерениях как-то сгладить неудобную для Вашингтона ситуацию. И выплаты ex-gratia должны помочь Соединенным Штатам избавиться от давления правозащитников.

Ошибочные нападения на мирных жителей и гражданские объекты не редкость для американских войск, участвующих тем или иным образом в большинстве современных вооруженных конфликтов. Однако сейчас Афганистан стал проблемным регионом, к которому приковано пристальное внимание мирового сообщества. И то обстоятельство, что после 20-летнего присутствия США вывели войска и бросили страну на произвол судьбы, буквально отдав ее боевикам движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), является серьезным пятном на международной репутации Вашингтона. И каждая роковая ошибка Пентагона еще более усугубляет обстановку: просто забыть об инциденте в Кабуле не получится.

Zehn Menschen starben bei einem Drohnenangriff der USA im August in Kabul. Das US-Verteidigungsministerium erklärte, dass es den Verbliebenen der Zivilisten eine Entschädigung zahlt und eine Ausreise in die USA ermögliche.https://t.co/tOpY1RzZ8d — eXXpress (@exxpressat) October 16, 2021

Ex-gratia — это латинское выражение, которое буквально переводится как «по милости». В правовой практике чаще всего такое наименование имеют действия, сделанные по собственной воле, от доброты побуждений. Примечательно, что при этом сторона, совершающая помеченные так выплаты, не признает за собой никакой юридической ответственности.

И применение этой практики в Афганистане — не первый случай использования ее Вашингтоном. В конце прошлого века США официально выплачивали компенсации ex-gratia по меньшей мере дважды. И оба случая были связаны с фатальными ошибками сотрудников Пентагона в разных частях света.

Прецеденты

Так, в 1996 году Белый дом выплатил около 61,8 млн долларов семьям жертв пассажирского самолета Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air. В 1988 году во время выполнения коммерческого рейса 655 он был сбит над Персидским заливом ракетой «земля-воздух», выпущенной с крейсера «Vincennes». Результатом этого стала гибель 290 человек.

Как отмечалось, тогда американские военнослужащие якобы перепутали большой пассажирский лайнер с компактным реактивным истребителем F-14 ВВС Ирана.

#OTD in 1988: Iran Air Flight 655, an Airbus A300, is accidentally shot down over Iranian waters by the missile cruiser USS Vincennes; all 290 on board are killed, in what is the worst aviation disaster in Iran and also involving an A300. The USA formally apologized in 1996. pic.twitter.com/dogkaAgIW6 — Air Disasters #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) July 3, 2019

Второй схожий случай касается выплаты Пекину 28 млн долларов и еще 4,5 млн родственникам убитых и пострадавших в ходе бомбардировки посольства Китая в Белграде.

Этот инцидент произошел во время ударов НАТО по Сербии в 1999 году. Как отмечалось, командование Соединенных Штатов рассчитывало высокоточной бомбой уничтожить здание Федерального управления по снабжению, которое занималось экспортом вооружений. Тем не менее наводчики из ЦРУ ошиблись, наметив целью другое здание неподалеку, что и стало причиной гибели троих граждан КНР, а также ранения других работников дипмиссии.

Let us mourn Shao Yunhuan,Xu Xinghu and his wife, Zhu Ying,the victims of United States bombing of the Chinese embassy in Belgrade on May 7th(BJT 8th),1999.

The three Chinese reporters' death has been an irrefutable proof of American Imperialism's crime!#China #peace #USA pic.twitter.com/wyaEJenJQH — Xiangcheng Ding丁相程 (@XiangchengDing) May 8, 2018

Побег от реальной ответственности

Теперь же Вашингтон вновь стремится избежать юридической ответственности за совершенное сотрудниками Пентагона преступление. И 10 мирных афганцев в Кабуле погибли именно «по милости» США, а добровольное предоставление компенсации ex-gratia в данном случае становятся платой за молчание. Наверняка некоторые из семей, потерявших своих детей, не могли рассчитывать на убежище в США. Такая возможность предоставлялась только тем, кто сотрудничал с западной коалицией во время проведения вооруженной операции. Но сейчас Госдеп готов разыграть и эту карту.

Ten people were killed in an errant U.S. drone strike in Kabul, Afghanistan, in August. https://t.co/60KiC471UC — WKYT (@WKYT) October 16, 2021

И можно ли в данном случае говорить о какой-то «добровольной выплате компенсации», когда речь идет о реальном убийстве, преступлении, факт которого был доказан.

Тем не менее американская администрация планирует публично «спасти» еще нескольких человек от власти талибов, чтобы открыто говорить о том, что «вина» военных полностью искуплена. Пусть и без юридического ее признания.

1 Организация запрещена на территории РФ.