Аргентина и Бразилия хороши, у Уругвая проблемы: кто попадет на ЧМ-2022

Сборные Аргентины и Бразилии продолжают уверенно двигаться навстречу чемпионату мира, а команда Уругвая испытывает колоссальные проблемы. ФАН рассказывает о главных матчах отборочного цикла Чемпионата мира — 2022.

За попадание на чемпионат мира, который пройдет с ноября по декабрь 2022 года в Катаре, бьются десять стран из Южной Америки. На мундиаль напрямую от Латинской Америки отберутся лишь четыре сборные, занявшие по итогам отборочного турнира первые четыре места. Пятая команда южноамериканского отбора сыграет стыковой матч в интерконтинентальном плей-офф с представителями Азии, Северной Америки и Океании.

Сейчас в южноамериканском отборе проведено 12 туров из 18. На одну встречу меньше провели команды Бразилии и Аргентины: эти сборные сыграли 11 матчей, так как игра шестого тура как раз между бразильцами и аргентинцами была сорвана бразильскими властями, призвавших срочно отменить встречу.

Пресс-служба Сената Аргентины /

Пока напрямую в Катар проходят Бразилия, Аргентина, Эквадор и Колумбия. Уругвай, который находится на пятом месте, рискует играть стыковой матч. Сборная Бразилии прилично оторвалась от своих преследователей — 31 очко, 10 побед и 1 ничья с командой Колумбии (0:0). Поражает также разница забитых и пропущенных мячей — 26:4. Бразилию и Уругвай разделяют аж 15 очков, поэтому путевку в Катар бразильцы забронировали задолго до окончания отборочного турнира, вряд ли что-то помешает им ее упустить.

Аргентинцы во главе с Лионелем Месси также не знают поражений — в их копилке семь побед и четыре ничейных результата. Из-за большего количества ничьих Аргентина отстает от Бразилии на шесть очков и опережает ближайшего преследователя — Эквадор — на восемь очков. У Аргентины также большой шанс напрямую отобраться на ЧМ-2022: чтобы растерять запас прочности, нужно еще постараться.

Сборной Колумбии, идущей на промежуточном четвертом месте, придется потрудиться, чтобы отобраться в Катар. Колумбийцы имеют хорошие шансы сыграть на третьем чемпионате кряду. За путевку также сражаются уругвайцы, для них мундиаль может стать четвертым подряд.

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Эквадор, неожиданно идущий третьим, может вернуться в большой футбол. Впервые он отобрался на мундиаль в 2002 году, затем попадал на него в 2006 и 2014 году. Чемпионат мира, проходящий в России, эквадорцы пропустили.

Из десяти сборных Латинской Америки только одна — команда Венесуэлы — никогда в истории не играла на мировых первенствах и, видимо, снова не сыграет. Венесуэльцы с семью очками, девятью поражениями, двумя победами и одной ничьей занимают пока десятое (последнее) место. Отставание от зоны отбора в Катар составляет на данный момент девять очков.