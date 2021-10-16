Вашингтон, 16 октября. Российский истребитель Су-27, разработанный еще в советскую эпоху, до сих пор представляет большую угрозу для любых боевых самолетов ВВС США, полагает военный эксперт Брент Иствуд.

Су-27 обладает рядом исключительных характеристик, пишет Иствуд в статье для издания 19FortyFive, пересказ его статьи представляет «ПолитРоссия». Американский аналитик напоминает, что этот истребитель на равных противостоял F-15 Eagle и F-14 Tomcat, а сейчас готов бросить вызов F-35 ВВС США.

«В свое время он очень хорошо справлялся со своей миссией, поскольку был вооружен до зубов и отличался высокой скоростью и маневренностью», — объяснил эксперт.

Иствуд отмечает большую дальность полета Су-27, его совершенную авионику и большой выбор различных боеприпасов.

«Российский истребитель оборудован мощными двигателями и способен выполнять сложнейшие маневры. Это станет проблемой для американских истребителей-невидимок», — уверен Иствуд.

По его словам, Су-27 является «опасным ветераном» в составе ВКС РФ за счет своего превосходства над F-35 в вооружении и маневренности в ближнем бою.

Ранее аналитики L'Antidiplomatico рассказали, почему боевые пилоты НАТО боятся российских самолетов Су-27 и МиГ-29. О перевооружении российских космических войск на лазерно-оптические и радиотехнические комплексы нового поколения информировал RT.