Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 11:58
11:56
Экономика
Новак назвал иждивенческим подход Украины к покупке газа
11:52
Происшествия
Работник албанского отеля рассказал, что россияне погибли спустя час после заселения
11:52
Общество
Суточный показатель смертности от COVID-19 в России впервые превысил тысячу человек
11:51
Весь мир
Ливийские силовики арестовали 15 египтян в Триполи
11:49
Армия
19FortyFive: маневренность российского истребителя Су-27 является проблемой для F-35
11:48
Экономика
Аналитик Бодрова указала на причину роста котировок биткоина
11:46
Экономика
Новак: внутренний спрос на газ в России установит новый рекорд
11:46
Общество
Власти Москвы анонсировали строительство 35 новых станций метро к концу 2024 года
11:46
Армия
Спасательная группа ЦВО встретит киноэкипаж «Союза» березовым соком
11:44
Происшествия
Возгорание торфа стало причиной режима ЧС в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге
Все новости

Аналитик Бодрова указала на причину роста котировок биткоина

  /   Обновлено: 16 октября 2021 11:50
Экономика
Аналитик Бодрова указала на причину роста котировок биткоина
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 октября. Курс первой криптовалюты приближается к максимальному историческому значению. Причиной тренда стали ожидания инвесторов, касающиеся американского рынка ценных бумаг, рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова в интервью «Известиям».

Изменения на рынке спровоцированы распространившейся инсайдерской информацией Bloomberg. Агентство со ссылкой на собственные источники сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может одобрить фьючерсные контракты на биткоин. Именно эта новость позитивно сказалась на стоимости BTC, полагает Бодрова.

«Это значит, что SEC готов дать зеленый свет трем биткоин-ETF и они могут начать торговаться уже в этом месяце. Это огромный прорыв для сектора криптовалют, и логично, что курс BTC так энергично идет вверх», — отметила она.

Фьючерсы представляют собой сложный финансовый инструмент управления рисками. Американские инвесторы могут получить возможность приобретать криптовалюту в определенное время по заранее оговоренной цене.

Накануне курс основной мировой криптовалюты превысил 58,5 тысячи долларов, обновив ценовой максимум с 10 мая 2021 года. Абсолютный рекорд — 64,8 тысячи долларов — был поставлен в середине апреля, напоминает «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитик Бодрова указала на причину роста котировок биткоина
криптовалюта биткоин курс биткоина
Комментировать