Аналитик Бодрова указала на причину роста котировок биткоина

Москва, 16 октября. Курс первой криптовалюты приближается к максимальному историческому значению. Причиной тренда стали ожидания инвесторов, касающиеся американского рынка ценных бумаг, рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова в интервью «Известиям».

Изменения на рынке спровоцированы распространившейся инсайдерской информацией Bloomberg. Агентство со ссылкой на собственные источники сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может одобрить фьючерсные контракты на биткоин. Именно эта новость позитивно сказалась на стоимости BTC, полагает Бодрова.

«Это значит, что SEC готов дать зеленый свет трем биткоин-ETF и они могут начать торговаться уже в этом месяце. Это огромный прорыв для сектора криптовалют, и логично, что курс BTC так энергично идет вверх», — отметила она.

Фьючерсы представляют собой сложный финансовый инструмент управления рисками. Американские инвесторы могут получить возможность приобретать криптовалюту в определенное время по заранее оговоренной цене.

Накануне курс основной мировой криптовалюты превысил 58,5 тысячи долларов, обновив ценовой максимум с 10 мая 2021 года. Абсолютный рекорд — 64,8 тысячи долларов — был поставлен в середине апреля, напоминает «ФедералПресс».