Новак: внутренний спрос на газ в России установит новый рекорд

Москва, 16 октября. Россия может зафиксировать новый рекорд по внутреннему потреблению газа в этом году. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак. Его выступление в эфире «России-1» приводит ТАСС.

Энергокризис на европейском рынке складывается из-за роста спроса в азиатском регионе. Однако и потребление в России будет расти.

«У нас, кстати, я хочу отметить, что в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны. В том числе это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период», — заявил государственный деятель.

Вице-премьер отметил, что Россия даже в этом случае готова нарастить экспорт голубого топлива. Но заявок со стороны государств Евросоюза пока не было.