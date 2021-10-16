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Новак: внутренний спрос на газ в России установит новый рекорд

  /   Обновлено: 16 октября 2021 11:51
Экономика
Новак: внутренний спрос на газ в России установит новый рекорд
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 октября. Россия может зафиксировать новый рекорд по внутреннему потреблению газа в этом году. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак. Его выступление в эфире «России-1» приводит ТАСС.

Энергокризис на европейском рынке складывается из-за роста спроса в азиатском регионе. Однако и потребление в России будет расти.

«У нас, кстати, я хочу отметить, что в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны. В том числе это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период», — заявил государственный деятель.

Вице-премьер отметил, что Россия даже в этом случае готова нарастить экспорт голубого топлива. Но заявок со стороны государств Евросоюза пока не было.

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новак газ экономика россии газовый рынок внутренний спрос
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