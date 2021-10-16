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Спасательная группа ЦВО встретит киноэкипаж «Союза» березовым соком
Армия
Спасательная группа ЦВО встретит киноэкипаж «Союза» березовым соком
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 октября. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), задействованные в поисково-спасательном обеспечении посадки космического корабля «Союз МС-18», встретят космонавтов березовым соком. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, космонавт Олег Новицкий попросил военнослужащих ЦВО привезти березовый сок к месту посадки спускаемого аппарата с киноэкипажем.

«Военнослужащие набрали несколько литров сока в Алтайском крае, оперативно доставили банку сначала до Екатеринбурга, а затем самолетом Ан-12 в Казахстан», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что военные всегда готовят подарки для прибывающих на Землю космонавтов. Самыми популярными из них являются яблоки. Однако космонавтов неоднократно встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником.

Стоит отметить, что корабль «Союзе МС-18» доставит на Землю космонавта Олега Новицкого, а также режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. На МКС они снимали игровой фильм «Вызов», куда войдут кадры, сделанные в космосе. Киноэкипаж из России стал первым, кто отправился снимать кино вне Земли. Их возвращение намечено на 17 октября.

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