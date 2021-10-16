Ливийские силовики арестовали 15 египтян в Триполи

Триполи, 16 октября. Сотрудники Управления по борьбе с нелегальной миграцией Ливии арестовали 15 граждан Египта в столичном районе Гаргареш, сообщает канал RT.

Задержанных отвезли в квартал Бир аль-Ганам, расположенный на юге города, а затем в центр содержания под стражей в Гарьяне. Все они родом из египетской провинции Сохаг.

В течение последнего месяца ливийские силовики провели серию рейдов в разных районах Триполи. Арестовано более пяти тысяч нелегалов африканских национальностей.

Переполненность в центре временного содержания в Гут аш-Шааль привела к массовому побегу мигрантов. 8 октября тысячи просителей убежища оказались на улице. Сотрудники полиции открыли по ним огонь.

Позже правозащитные организации обвинили службы безопасности и аффилированные с ними группировки в применении чрезмерной силы в отношении беженцев. Amnesty International и УВКБ ООН призвали ливийские власти немедленно освободить всех произвольно задержанных лиц.