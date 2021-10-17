Психолог Миллер допустила, что «Игра в кальмара» приведет к всплеску насилия в школах

Сериалы вроде «Игры в кальмара» пропагандируют насилие и приводят к росту трагедий в школах с участием стрелков. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Александра Миллер.

Эксперт прокомментировала новость о том, что подростки выкладывают в интернет видео, на которых они подражают героям нашумевшего сериала «Игра в кальмара»: устраивают разные испытания и придумывают наказания для проигравших.

«Я считаю, что подобные сериалы представляют собой пропаганду насилия, капля по капле — она дает свой результат. К сожалению, не хороший. Вы же видите, насколько участились случаи со стрелками. Раньше ведь не было такого», — заявила психолог.

Александра Миллер также подчеркнула, что именно молодые люди подвержены влиянию дурного примера.

«Ко мне сейчас ходят на терапию два подростка: я вижу, что у детей психика хрупкая, как хрустальная ваза. Они настолько нестабильны психически: они способны в течение одного дня дойти от состояния эйфории до агрессии и обратно. Кроме того, они очень внушаемы, потому и возникают некие группы под руководством серьезных людей, которые способны влиять на подростков», — пояснила собеседница ФАН.

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Психолог рассказала, что еще может спровоцировать человека на агрессию.

«Буллинг (травля. — Прим. ФАН) в школах и институтах очень сильно развит. Более того, и на работе сотрудники ищут, кого бы «потюкать». Дети более агрессивные. Насмотревшись подобных сериалов, подросток, который является лидером в своем классе, может реализовать свою жестокость в школе, повести за собой одноклассников против кого-то. Либо его самого травят, и он может отомстить», — подытожила специалист.

Ранее психолог Людмила Суздальцева в беседе с ФАН прокомментировала случай с избиением сверстниками 11-летней девочки в Калининграде. По ее мнению, юный возраст жертвы не может служить оправданием версии педагогов о том, что она сама могла спровоцировать этот инцидент.