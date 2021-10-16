Драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» показали на гостелевидении Польши

Варшава, 16 октября. Польский государственный телеканал TVP Kultura показал советский военный фильм режиссера Сергея Бондарчука «Судьба человека». Картина вызвала бурное обсуждение в Сети.

«Судьба человека» — дебютный фильм Сергея Бондарчука, в его основу лег одноименный рассказ писателя Михаила Шолохова. По сюжету шофер Андрей Соколов в мае 1942 года попадает в фашистский плен, с мужеством переносит все невзгоды, а потом бежит за линию фронта к советским солдатам.

Вскоре он узнает, что вся его семья погибла при бомбежке в Воронеже. Пытаясь пережить боль утраты, Соколов встречает маленького мальчика Ваню, который с нетерпением ждет своего отца с войны. Фронтовик решает дать ему надежду на счастливую жизнь и говорит, что является его отцом. Картина увидела свет в 1959 году и вошла в золотую коллекцию советского кино.

В соцсетях восхитились фильмом советского режиссера. Польские пользователи уверены, что именно доброта и гуманизм объясняют победу СССР в Великой Отечественной войне над фашистской Германией.

Ранее российский режиссер Александр Домогаров — младший приступил к работе над второй частью семейного фильма «Пальма». В оригинальной картине сыграли Ян Цапник, Виктор Добронравов, Владимир Ильин и другие актеры.