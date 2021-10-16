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Драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» показали на гостелевидении Польши
Общество
Драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» показали на гостелевидении Польши
Кадр из фильма «Судьба человека»

Варшава, 16 октября. Польский государственный телеканал TVP Kultura показал советский военный фильм режиссера Сергея Бондарчука «Судьба человека». Картина вызвала бурное обсуждение в Сети.

«Судьба человека» — дебютный фильм Сергея Бондарчука, в его основу лег одноименный рассказ писателя Михаила Шолохова. По сюжету шофер Андрей Соколов в мае 1942 года попадает в фашистский плен, с мужеством переносит все невзгоды, а потом бежит за линию фронта к советским солдатам.

Вскоре он узнает, что вся его семья погибла при бомбежке в Воронеже. Пытаясь пережить боль утраты, Соколов встречает маленького мальчика Ваню, который с нетерпением ждет своего отца с войны. Фронтовик решает дать ему надежду на счастливую жизнь и говорит, что является его отцом. Картина увидела свет в 1959 году и вошла в золотую коллекцию советского кино.

В соцсетях восхитились фильмом советского режиссера. Польские пользователи уверены, что именно доброта и гуманизм объясняют победу СССР в Великой Отечественной войне над фашистской Германией.

Ранее российский режиссер Александр Домогаров — младший приступил к работе над второй частью семейного фильма «Пальма». В оригинальной картине сыграли Ян Цапник, Виктор Добронравов, Владимир Ильин и другие актеры.

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польша фильм судьба человека
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