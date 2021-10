Оскароносный актер Майкл Кейн объявил о завершении карьеры

Лондон, 16 октября. Известный британский актер Майкл Кейн заявил, что завершает профессиональную карьеру. Фильм «Бестселлер» режиссера Лины Росслер был для него последним.

Объясняя свое решение, 88-летний актер сослался на возраст. В последнее время у него появились проблемы с позвоночником. Кейну стало тяжело двигаться. Артист решил переключиться на писательство, сообщает издание We Got This Covered.

«Я написал книгу, пару книг, которые были опубликованы и имели успех, так что теперь я не актер, я писатель», — заметил Кейн.

Фильмография британского актера состоит из более чем 150 фильмов, зрители помнят его по картинам «Интерстеллар», «Престиж», «Отпетые мошенники». Американская киноакадемия дважды наградила Кейна премией «Оскар», в его активе также три «Золотых глобуса».

Ранее 90-летний актер Уильям Шетнер слетал в космос на суборбитальном корабле New Shepard, принадлежавшем предпринимателю Джеффу Безосу. Для артиста, сыгравшего Капитана Кирка в «Звездном пути», пребывание на околоземной орбите было самым волнующим моментом в жизни.