Посол США в Ливии Ричард Норланд заявил о поддержке проведения выборов в стране

Триполи, 16 октября. Посол США Ричард Норланд встретился с председателем Высшей избирательной комиссии Ливии Имадом ас-Саихом. Стороны обсудили подготовку к предстоящему плебисциту, намеченному на 24 декабря.

В ходе беседы дипломат указал, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать деятельность ВИК, которая отвечает чаяниям граждан североафриканского государства.

«Нас обнадеживает стремление ливийцев проголосовать и продвигать к стабильности и процветанию всю страну — на юге, востоке и западе», — добавил посол.

1/2 في لقائه مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور السايح، أشار السفير نورلاند إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعمها للمهمة السامية التي تضطلع بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نيابة عن جميع الليبيين.#ليبيا pic.twitter.com/FAldDCXx8s — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) October 15, 2021

Это не первое заявление американского посла, указывающее на намерение повлиять на политический процесс в Ливии. Ранее Норланд сообщил журналистам о целях Белого дома. Вашингтон стремится поспособствовать в организации плебисцита таким образом, чтобы его результаты приняло мировое сообщество.

На прошлой неделе председатель избиркома объявил, что начало регистрации кандидатов на выборах стартует в течение ближайших десяти дней. По его словам, подготовка к голосованию идет в соответствии с графиком.

Ранее бывший министр внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага объявил о выдвижении и старте досрочной избирательной кампании. Политик, связанный с группировками из города Мисурата, рассказал журналистам о планах на президентский срок.