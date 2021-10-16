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Посол США в Ливии Ричард Норланд заявил о поддержке проведения выборов в стране
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Посол США в Ливии Ричард Норланд заявил о поддержке проведения выборов в стране
Весь мир
Посол США в Ливии Ричард Норланд заявил о поддержке проведения выборов в стране
wikipedia.org  /  Monica King / Ambassador Richard B. Norland / Public Domain

Триполи, 16 октября. Посол США Ричард Норланд встретился с председателем Высшей избирательной комиссии Ливии Имадом ас-Саихом. Стороны обсудили подготовку к предстоящему плебисциту, намеченному на 24 декабря.

В ходе беседы дипломат указал, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать деятельность ВИК, которая отвечает чаяниям граждан североафриканского государства.

«Нас обнадеживает стремление ливийцев проголосовать и продвигать к стабильности и процветанию всю страну — на юге, востоке и западе», — добавил посол.

Это не первое заявление американского посла, указывающее на намерение повлиять на политический процесс в Ливии. Ранее Норланд сообщил журналистам о целях Белого дома. Вашингтон стремится поспособствовать в организации плебисцита таким образом, чтобы его результаты приняло мировое сообщество.

На прошлой неделе председатель избиркома объявил, что начало регистрации кандидатов на выборах стартует в течение ближайших десяти дней. По его словам, подготовка к голосованию идет в соответствии с графиком.

Ранее бывший министр внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага объявил о выдвижении и старте досрочной избирательной кампании. Политик, связанный с группировками из города Мисурата, рассказал журналистам о планах на президентский срок.

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