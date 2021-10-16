Дочь Мадонны заявила, что ее раздражают разговоры о звездной матери

Лос-Анджелес, 16 октября. Дочь известной американской певицы Мадонны Лурдес Мария Чикконе Леон рассказала о жизни с матерью. Девушке всегда было неприятно слышать резкие выпады окружающих в адрес звездной исполнительницы.

Девушка предупреждает знакомых, чтобы они не говорили ничего плохого о Мадонне. Если собеседник позволит себе некорректное высказывание, то услышит о своей матери ровно то же самое.

«Хочешь назвать мою мать шлюхой? Окей, твоя мать шлюха. Если кто-то считает, что у него есть право комментировать мою мать, он должен быть готов к тому же», — поделилась Лурдес Леон с изданием Interview.

Дочь Мадонны всегда хотела быть независимой от матери. Она самостоятельно платила за свое обучение и приобрела жилье. Певица боялась, что наследница превратится в разбалованную деньгами девушку. Поэтому артистка предоставила Лурдес полную свободу действий сразу после окончания колледжа.

Она навсегда запомнила самый важный совет, который дала ей Мадонна. Исполнительница заявила, что деньги и внешность — не самое главное, гораздо важнее, что останется после тебя.

Ранее Мадонна раскрыла, кто является для нее идеальным мужчиной. Певице нравятся сексуальные контакты на одну ночь, после которых партнер просто молча уходит.