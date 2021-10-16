Психолог Яничева объяснила, почему сейчас людям тревожнее из-за пандемии COVID-19

Еще в прошлом году психологи Чикагского университета пришли к выводу, что хорроры — преимущественно о катастрофах и эпидемиях — помогают легче справляться с пандемией. Дело в том, что поклонники таких фильмов уже видели подобные сюжеты на экране и были внутренне готовы к аналогичной ситуации в реальности. Есть ли в этом логика, мы спросили у психолога, доцента кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Яничевой.

По словам специалиста, этот механизм действительно может быть рабочим. В корне вышесказанного лежит такое явление, как тревога, то есть страх неопределенности, боязнь неизвестного. Получается, что просмотр подобного кино может показать более или менее определенную картину: условно говоря, вы будете понимать, что может произойти и на что настраиваться.

«Я так скажу: когда началась пандемия (даже во время второй волны), было не так страшно, как сейчас. Потому что уже всем понятно, что вторая волна — не конец, и [неясно], как еще это будет развиваться. А так было бы хоть какое-то завершение, какая-то определенность: все переболеют, пройдет одна волна, пройдет другая... У людей была полная уверенность, что все закончится еще прошлой осенью. А сейчас никто не может предположить, насколько это затянется, какие примет формы», — делится рассуждениями психолог.

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Чтобы поддержать себя в условиях полной неопределенности, эксперт советует попросту принять ситуацию. Иначе говоря, стараться не переживать о том, что вы не можете контролировать: заботьтесь о своем здоровье и комфорте, приятно проводите время с близкими.

«Я понимаю, легко сказать, но [нужно] это принять. Как с масками: мне самой крайне дискомфортно в маске, но я хожу. Просто необходимо себя настраивать рационально, разумно: так случилось, и не то бывает в жизни. Настраивать себя на то, что мы с этим справляемся, а значит, и другие сложности научимся преодолевать», — резюмирует психолог.

Ранее Татьяна Яничева дала оценку другому американскому исследованию, которое гласит, что просмотр фильмов ужасов способен помочь в борьбе с тревожным расстройством. По мнению психолога, эта теория неоднозначна: эффект от подобного киножанра для разных людей будет разным.