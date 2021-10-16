Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин молит бога о выздоровлении Александра Серова

Москва, 16 октября. Продюсер «Ласкового мая» и певец Андрей Разин рассказал о состоянии госпитализированного эстрадного исполнителя Александра Серова. Артист признался, что сильно волнуется за коллегу по сцене.

Разин опубликовал на своей странице в Instagram пост, посвященный самочувствию Серова. Продюсер надеется, что с артистом, который оказался в больнице с тяжелой формой коронавируса, все будет хорошо.

«Очень переживаю за здоровье и жизнь Саши Серова», — написал певец.

По мнению Разина, причиной тяжелой болезни Серова стало то, что исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» не привился от коронавируса. Сам продюсер и солисты «Ласкового мая» прошли вакцинацию, поэтому основатель группы призывает всех последовать их примеру.

Prt Scr instagram.com / @razin_andrei_lm

Что касается Серова, то его состояние, по словам Разина, очень тяжелое. Продюсер сообщил, что певец попал в реанимацию с 80% поражения легких.

«Он находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе. Я молю бога, чтобы Саша справился с этой болезнью», — отметил артист.

Подписчики продюсера присоединились к его словам о Серове. Пользователи соцсети пожелали эстрадному исполнителю скорейшего выздоровления, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее дочь Александра Серова прокомментировала новости о болезни отца. Она отметила, что певец находится в надежных руках и проходит интенсивное лечение.