Донбасс сегодня: регион на грани войны, радикалы учат детей партизанить

Донбасс, 16 октября. Армия Киева ведет огонь по республикам из минометов и противотанковых гранатометов. Украинский СЦКК стал «подразделением обеспечения ВСУ». Радикалы взялись за детей Донбасса и обучают их диверсиям и партизанским действиям. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины один раз. Огонь вели с позиций ВСУ в районе Авдеевки по городу Ясиноватая из 82-мм минометов. В Луганской Народной Республике обстреляны три населенных пункта, зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Киевские силовики вели обстрелы Первомайска, Калиново и Березовского из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Жертв и разрушений в республиках нет.

Украинский СЦКК стал «подразделением обеспечения ВСУ»

Давно не секрет, что украинское представительство в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) выполняет боевые задачи в зоне проведения Операции объединенных сил. При этом в регламенте организации прописаны исключительно функции гуманитарного характера: контроль и фиксация нарушений противником режима прекращения огня, документирование последствий обстрелов, проведение разбирательств, координация с представительством в СЦКК противника и так далее.

Вышеперечисленные функции выполняют представительства ДНР и ЛНР в СЦКК. Несмотря на это, украинские силовики, нарушая все нормы международного права, захватили безоружного офицера луганского представительства, которого сейчас насильно удерживают, пытают и используют как инструмент в информационно-психологических операциях. И происходит это в то время, когда штат украинского представительства в СЦКК задействован в подвозе боеприпасов и личного состава на передовые позиции 128-й отдельной горно-штурмовой и 93-й отдельной механизированной бригад ВСУ, о чем сообщает разведка защитников Донбасса.

Федеральное агентство новостей /

Таким образом, представительство Украины более не может участвовать в реализации координационного механизма по контролю за исполнением режима прекращения огня (РПО). Кроме того, оно не может выступать стороной объективного контроля нарушений РПО, так как само принимает активное участие в выполнении боевых задач армией Киева.

Можно сделать вывод, что координация сторон конфликта нарушена по вине Украины: Минские соглашения не соблюдаются, поэтому Донбасс снова находится на пороге эскалации конфликта. На этот раз в случае реального обострения обстановки боевые действия, скорее всего, будут проходить в условиях фактического, а может, и полного юридического выхода Украины из мирных договоренностей.

Радикалы учат детей Донбасса партизанить

Украинские националисты взялись за детей Донбасса — промывают им мозги и готовят для войны против своего же народа, — следует из информации, предоставленной корреспонденту ФАН в управлении Народной милиции ДНР. По данным ведомства, в Красноармейске Донецкой области местная ячейка националистической радикальной партии «Национальный корпус»1 (запрещена на территории РФ) организовала полевые выходы подростков в возрасте 13-16 лет.

Детей обучили основам проведения диверсионных мероприятий, действий в составе партизанских отрядов, боевой подготовке, проведена идеологическая обработка. Инструкторы — представители радикальных группировок (батальонов добровольцев АТО) — «Донбасс», «Азов», «Днепр» и других. Эти формирования отметились в Донбассе с 2014 по 2015 год многочисленными убийствами мирных жителей, казнями и расправами над инакомыслящими и ополченцами. Теперь же они учат детей подконтрольной ВСУ части Донбасса убивать людей по ту сторону линии боевого соприкосновения.

Обучение только 24-25 сентября прошли 120 девочек и мальчиков. И это только в рамках одного полевого выхода. Сложно представить, сколько несовершеннолетних партизан и диверсантов подготовили в течение всего лета. И здесь руководству республик стоит серьезно задуматься, как противостоять потенциальным угрозам, когда украинские радикалы начнут использовать молодежь в своих целях. Киевские спецслужбы давно применяют подобную тактику.

1 Организация запрещена на территории РФ.