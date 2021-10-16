Семеро туристов из России пострадали в ДТП с участием автобуса в Анталье

Анталья, 16 октября. Крупное ДТП с участием автобуса произошло в турецкой Анталье. Семь человек получили травмы. Их доставили в больницы.

Авария произошла в районе Манавгат. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге из-за дождя. Автобус перевернулся.

В результате происшествия пострадали туристы из России и их гид. Они были госпитализированы.

Похожий инцидент произошел ранее на Кубани. Водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, а после съехал в кювет. Девять человек получили травмы. Госпитализация потребовалась четырем пассажирам, рассказали в оперативном штабе региона.