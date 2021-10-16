Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 11:57
11:52
Происшествия
Работник албанского отеля рассказал, что россияне погибли спустя час после заселения
11:52
Общество
Суточный показатель смертности от COVID-19 в России впервые превысил тысячу человек
11:51
Весь мир
Ливийские силовики арестовали 15 египтян в Триполи
11:49
Армия
19FortyFive: маневренность российского истребителя Су-27 является проблемой для F-35
11:48
Экономика
Аналитик Бодрова указала на причину роста котировок биткоина
11:46
Экономика
Новак: внутренний спрос на газ в России установит новый рекорд
11:46
Общество
Власти Москвы анонсировали строительство 35 новых станций метро к концу 2024 года
11:46
Армия
Спасательная группа ЦВО встретит киноэкипаж «Союза» березовым соком
11:44
Происшествия
Возгорание торфа стало причиной режима ЧС в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге
11:44
Весь мир
Посол США в Ливии Ричард Норланд заявил о поддержке проведения выборов в стране
Все новости

Семеро туристов из России пострадали в ДТП с участием автобуса в Анталье

  /   Обновлено: 16 октября 2021 11:16
Происшествия
Семеро туристов из России пострадали в ДТП с участием автобуса в Анталье
Prt Scr youtube.com  /  СМИ

Анталья, 16 октября. Крупное ДТП с участием автобуса произошло в турецкой Анталье. Семь человек получили травмы. Их доставили в больницы.

Авария произошла в районе Манавгат. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге из-за дождя. Автобус перевернулся.

В результате происшествия пострадали туристы из России и их гид. Они были госпитализированы.

Похожий инцидент произошел ранее на Кубани. Водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, а после съехал в кювет. Девять человек получили травмы. Госпитализация потребовалась четырем пассажирам, рассказали в оперативном штабе региона.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Семеро туристов из России пострадали в ДТП с участием автобуса в Анталье
туристы автобус анталья
Комментировать