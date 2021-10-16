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Алена Хмельницкая рассказала о неудачном романе дочери от Тиграна Кеосаяна
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая рассказала о неудачном романе дочери от Тиграна Кеосаяна
Global Look Press  /  Semen Likhodeev

Москва, 16 октября. Известная советская и российская актриса Алена Хмельницкая заявила, что ее старшая дочь Александра от режиссера Тиграна Кеосаяна пережила мучительные отношения с молодым человеком.

Хмельницкая старается быть лучшей подругой для своих дочерей: 27-летней Александры и 11-летней Ксении. Старшая дочь некоторое время встречалась с парнем и даже познакомила с ним родителей. Однако бурный роман закончился расставанием, и актрисе пришлось поддерживать Александру в сложный период.

«Я боялась, что могу что-то такое резкое сказать — и Саша со мной не будет больше на эту тему разговаривать. Потому что у них было все время из огня да в полымя, up and down», — поделилась знаменитость с порталом «7Дней».

С Тиграном Кеосаяном Александра обычно не разговаривает на такие откровенные темы. Со звездным отцом она обычно беседует о работе и кинематографе. Девушка довольна, что у нее такие добрые и понимающие родители, не каждому так повезло в жизни, считает она.

Ранее Алена Хмельницкая сообщила, что проходит курс реабилитации после перенесенного коронавируса. Артистка переболела в начале года, но до сих пор не оправилась и страдает от бессонницы. Хмельницкой назначили полное медицинское обследование с последующим курсом детокса с капельницами.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алена Хмельницкая рассказала о неудачном романе дочери от Тиграна Кеосаяна
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