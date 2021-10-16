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Байден заявил о необходимости отправлять его детей и внуков в бывший нацистский концлагерь

  /   Обновлено: 16 октября 2021 11:07
Политика
Байден заявил о необходимости отправлять его детей и внуков в бывший нацистский концлагерь
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP

Вашингтон, 16 октября. Президент Соединенных Штатов Джо Байден систематически отправляет своих детей и внуков в бывший концлагерь Дахау в Германии. Об этом американский лидер заявил во время выступления в университете Коннектикута.

Политик упомянул о подобных поездках как о семейной традиции. Заявление президента прозвучало на следующий день после присоединения Вашингтона к Совету Организации Объединенных Наций по правам человека.

Джо Байден рассказал, что когда каждому из его детей и внуков исполняется 15 лет, то они отправляются в бывший концлагерь Дахау. Это необходимо для того, чтобы его родные смогли своими глазами увидеть не только преступления нацистов, но и узнать о равнодушии простых граждан.

wikipedia.org / Общественное достояние

«Я хотел, чтобы они увидели прекрасные дома, которые стояли прямо у линии забора, с их красивыми крышами. Люди, живущие там, рассуждали: «Это не я, я этого не делаю. И я не знаю, что там происходит на самом деле»... Я хотел, чтобы они увидели, что способность человеческого разума рационализировать нельзя недооценивать», — сказал американский лидер.

В ходе выступления Джо Байден также много рассуждал об ужасах холокоста.

Как стало известно ранее, сенатор Алексей Пушков высмеял неудачное высказывание президента США о Латвии. По словам российского политика, очередной казус с Байденом превратился в настоящий мем.

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сша байден концлагерь дахау
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